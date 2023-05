Markedschef har 25 års jubilæum hos nordjysk lastbilforhandler

Tirsdag 9. maj 2023 kl: 11:34

Af: Redaktionen

Med en uddannelse som personbilmekaniker og et beskedent kendskab til lastbiler fra den lokale Opel- og DAF-forhandler i bagagen søgte den da 25-årige Jens Holger Pedersen job som juniorsælger hos den store Scania-forhandler, Stiholt, nord for Limfjorden. Det var i 1988, og selv om det lykkedes for Jens Holger Pedersen at få solgt sine første nye Scania allerede i sit første år, gjorde 1980'ernes kartoffelkur og generel økonomisk afmatning det svært at få rigtig gang i sælgerkarrieren.









Jens Holger flyttede derfor til det Stiholt-ejede Peugeot-værksted som personbilsværkfører, og efter nogle år gik turen ”hjem” til familiefirmaet, der handlede med korn- og foderstoffer. I 1996 vendte Jens Holger tilbage til salg af lastbiler hos den daværende MAN-forhandler i Nørresundby, inden han i 1998 endelig ”vendte helt hjem” til Stiholt's Aalborg-afdeling med titel af salgschef for Scania lastbiler på visitkortet.









Allerede tre år senere udskiftede hans salgschef med markedschef på visitkortet og fik dermed hovedansvaret for Stiholt's salg af den samlede produktportefølje af lastbiler, opbygninger, kraner og andet tilbehør til transportbranchen. Selv om han således har haft det overordnede salgsansvar hos Stiholt i mere end 20 år, har han dog ikke trukket sig tilbage til hjørnekontoret for at sidde og fedte med Excel-ark. Hver eneste arbejdsdag er han sammen med sine kolleger i salgsafdelingen ude hos kunderne for at rådgive og sælge lastbiler, for på trods af Scania's høje produktkvalitet og gode driftsøkonomi sælger de jo ikke sig selv.









Jens Holger Pedersen har dermed ikke kun haft én finger, men begge hænder med i spillet om at gøre Scania til den mest solgte tunge lastbil med de mest tilfredse kunder i det nordjyske. Han nyder det daglige samarbejde med kunderne om at finde de bedste løsninger for både dem og Stiholt.





I anledning af Jens Holger Pedersens 25-års jubilæum inviterer Stiholt kunder, samarbejdspartnere, familie og venner samt nuværende og tidligere kollegaer til reception på Ølgodvej i Aalborg Ø fredag 12. maj klokken 12.30.









Stiholt-koncernen har ud over salg af Scania-lastbiler i Aalborg, Thy og Vendsyssel også andre lastbilrelaterede aktiviteter andre steder i landet.

