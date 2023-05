Entreprenør handlede lokalt og har fået ny fire-akslet maskintrailer

Onsdag 3. maj 2023 kl: 11:25

Trailer-opbygning:

Centralvange i opsvejst højstyrkestål

Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning

Løse alu-ramper til repos

Hydrauliske sideforskydelige ramper i bagenden

Armgrav

Bredden er 2.540 mm med hydraulisk breddejustering fra 2.450 - 3.200 mm

Repos'et er 3.300 mm og ladlængden er 8.800 mm

Udtrækket er på 2.800 mm

Af: Redaktionen Om den nye fire-akslde Faymonville-maskintrailer med udtræk:Faymonville-traileren er leveret med fire 12-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er selvstyrende, mens anden, tredie og fjerde aksel er hydromekaniske tvangstyret. Traileren har en totalvægt på 73.000 kg.Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Entreprenør Ejvind Laursen A/S, der er en de største og mest alsidige entreprenørvirksomheder i Hedensted-området, har kompetencer indenfor jord-, kloak- og belægningsarbejde. Virksomheden beskæftiger omkring 60 ansatte og råder over en moderne maskinpark og 12 lastbiler. Derudover ejer Entreprenør Ejvind Laursen A/S to grusgrave og virksomheden Genknus, der gør det muligt at tilbyde alt fra vognmandsservice, kontrolleret indlevering, håndtering af jord, knusning af diverse byggemateriale samt genanvendelse og belægningsarbejde.