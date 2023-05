- Vognmand i Korsør kører ud med to nye bogie-trækkere

Tirsdag 2. maj 2023 kl: 10:15

Niveau for brændstof, AdBlue, olie, sprinklervæske, kølervæske og status for lys

Status for batteri, opladning og lys (el)

Indstille og planlægge førerhusets temperatur

Kontrollere status for dørlås og få notifikationer, hvis alarmen går i gang

P.K Justesen har selv stået for opbygningen af de to nye bogie-trækkere med hydraulikanlæg og alu-afdækning.Bilerne er finansieret via Volvo Finans og leveret af Rasmus Vedel fra Volvo Truck Center Ringsted.