Tirsdag 2. maj 2023 kl: 09:46

Af: Redaktionen I løbet af 2022 flyttede forskellige borgere i Danmark 895.008 gange, hvilket var en anelse mindre end de foregående år, men på niveau med årene før corona-tiden. Dog bliver der i dag sparet på flyttemændene og lejet flere flyttebiler.





- I slutningen af 2022 og her i det nye år oplever vi en afmatning, der hænger sammen med, at der er kommet mere ro på boligmarkedet, men der er også flere private især i mindre lejligheder, der vælger at ordne det selv, siger Anders Due, der er sekretariatschef for flyttemændenes brancheorganisation Dansk Møbeltransport Forening.





Når borgerne tager sagen i egen hånd, handler det ifølge Anders Due om, at der både er færre penge at rutte med, men også om en priskrig i flyttebranchen, der har skabt hård konkurrence, som udfordrer kvaliteten.





- Konkurrencen er blevet benhård, og det er især sket efter udbudsportalerne kom til for 10-15 år siden. Priskrigen forstærkes jo også i krisetiden, og det kan få kvaliteten til at halte. En uddannet flyttemand, der har overenskomst, forsikring og stiller med en stor bil og flere mand, vil typisk også have flere penge for sit arbejde, fordi kvaliteten følger med, siger Anders Due.





Forbrugerstyrelsens har lavet et markedstjek, der viste, at prisen på en flytning af en toværelses lejlighed kan variere med næsten 7.000 kroner på udbudsportalerne. Niels Bork, der er direktør i biludlejningsvirksomheden AutoKonzept, hvor antallet af henvendelser på flyttebiler er fordoblet i forhold til sidste år, mener, at uigennemsigtigheden på markedet er medvirkende til, at flere tager sagen i egen hånd.





- Vi møder flere og flere kunder, der lejer biler i forbindelse med, at de skal flytte. Det handler for mange om, at det faktisk er mere trygt selv at håndtere sine ting, og så er det selvfølgelig også vigtigt, at der i langt de fleste tilfælde er en del penge at spare, siger han.





Hos AutoKonzept koster det typisk mellem 500 og 1.000 kroner i døgnet at leje en varebil. Ifølge udbudsportalen Servicebyen, der har godt 3.000 firmaer tilknyttet, starter priserne typisk på omkring 600 kroner i timen for en flyttemand.







Hav styr på forsikringer uanset valg

Uanset om man tager flytningen i egen hånd eller hyrer professionel hjælp, er det ifølge Forbrugerstyrelsen væsentligt at være opmærksom på forsikringen. Det er nemlig ikke alle flyttefirmaer, der er forsikrede, og en vis del af læsset, er man selv ansvarlig for.





Vælger man at hyre en flyttemand, skal flyttefirmaet dække skader, som flyttemændene kan forårsage under flytningen. Men de ting, som man selv har pakket ned, dækkes af ens egen indboforsikring.

Skal noget af særlig værdi flyttes, skal man selv gøre flyttefirmaet opmærksom på det og eventuelt tegne en speciel risikoforsikring for det. De fleste flyttefirmaer erstatter ikke for mere end 50.000 kroner for en enhed eller maksimalt 1 million kroner for hele flytningen.





Flytter man selv, skal man typisk tegne en særlig transportforsikring, så eventuelle skader opstået under flytningen bliver dækket. Vælger man at leje en bil til flytningen, er det vigtigt, at denne er kaskoforsikret, og her skal man også holde øje med, hvor stor selvrisikoen er.







