Historisk rastepladscafé i Nordsjælland åbner igen

Mandag 1. maj 2023 kl: 13:14

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Dørene til Storkeredens café og kiosk bliver slået op på ny i løbet af andet halvår af 2023, hvor energiselskabet OK åbner en OK-Plus butik i de eksisterende bygninger. (Foto: Vejdirektoratet)I gamle dage var Storkereden i Lyngby nord for København ikke bare en rasteplads, hvor man holdt ind for at strække benene og få sig en pause. Det var et decideret udflugtsmål, og særligt på lørdage og søndage var det ikke ualmindeligt, at træbygningen opført i bondegårdsstil med stråtækt tag var fyldt til allersidste plads.Frem til starten af 1990´erne var stedet en velbesøgt restaurant, som mange - især lokalbefolkningen - stadig har gode minder om i dag. Siden blev det stadigt sværere at drive restaurant, og bygningen har været lukket siden 2014.Det bliver der lavet om på inden længe, da energiselskabet OK har underskrevet en aftale med Vejdirektoratet om at videreføre Storkeredens café og kiosk i løbet af andet halvår i år. Som en del af aftalen vil det danske energiselskab med hundredvis af tankstationer i hele landet også opsætte otte ladepunkter på Storkereden og fire ladepunkter på Lærkereden, der ligeledes ligger langs Helsingørmotorvejen.- Det er glædeligt, at opgaven med at skabe et behageligt sted til rast på Helsingørmotorvejen nu bliver løftet. At der samtidig også kommer ladepunkter til elbiler er et stort plus, og forhåbentlig vil mange grønne elbilister og andre, der har brug for en pause, slå et smut forbi den historiske café og være med til at give stedet liv, som det havde i fordums tid, siger transportminister Thomas Danielsen (V).Da Storkereden slog dørene op i 1959, skete det som den første bemandede rasteplads på den første motorvejsstrækning i Danmark. Sidst i 1990’erne tjente bygningen som Vejdirektoratets tilsynskontor i forbindelse med udvidelsen af Helsingørmotorvejen. Herefter blev Storkereden igen drevet som spisested frem til 2014. Siden har bygningen været lukket - kun afbrudt af forsøg med foodtrucks på parkeringspladsen.- Vi er glade for, at vi har fundet en operatør, som har lyst til at genoplive Storkereden i en ny og moderne udgave med kombineret ladepark og cafédrift. Den kombination, tror og håber vi, vil være attraktiv for trafikanterne. For når bilen skal lades op, vil mange måske også få lyst til kaffe, snacks og andet, mens de venter, siger Mette Fynbo, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.Kenneth Korsgaard, der er markedsdirektør i OK, peger på, at energiselskabet længe har ledt efter en trafikorienteret placering langs det danske motorvejsnet.- Derfor glæder det os, at vi snart kan tilbyde gode opladningsmuligheder og cafédrift til de mange trafikanter, som benytter Helsingørmotorvejen. Vi forventer, at butikken står klar til åbning i andet halvår af i år. Der skal laves rigtig meget, men på nuværende tidspunkt er det svært at sige, hvornår det kommer til at finde sted. Så det skal afklares, og derefter skal den endelige dato afstemmes med Vejdirektoratet, siger han.Kontrakten med OK løber over 15 år og trådte i kraft mandag i denne uge.