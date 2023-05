Opbygger er klar med ny 135 tm stykgodskran

Af: Redaktionen Kranen, der har navnet - Effer iQ1400 HP - er en stykgodskran, der hører til blandt de store Effer-kraner. Den er udstyret med styresystemet, SPACEevo, der kan forbedre produktiviteten og give en mere sikker drift. Sawo peger på, at stykgodskranens størrelsen og vertikale ydeevne gør den ideel til operationer i storbyområder.Effer IQ1400 HP har en V10-Force tikantet kranarm og det nyeste kontrolsystem, SPACEevo. Den har en maksimal lodret rækkevidde på 39,5 meter. Med en flyjib på 26 tm kan den levere materialer med en "op og over" på 26 meter.V10-Force armen, der først blev brugt i Effer 1000, giver øget styrke til lodret ydeevne og forbedret overordnet præcision, der yderligere får et løft af det avancerede kontrolsystem. Armprofilen reducerer sidesvingningerne og gør lastleveringen i højden mere sikker.Den høje løftekapacitet gør kranen velegnet til mange applikationer, men den mulige 83 graders arbejdsvinkel gør den specielt egnet til operationer i byområder, hvor kranen kan arbejde tættere på bygningerne og dermed fylde mindre i gadebilledet.Den lave vægt og kompakte chassisramme-størrelse gør det muligt at montere den på mindre lastbiler, end det er normalt for kraner i denne løftekategori. Det sænker indkøbs- og driftsomkostninger samt CO2-udledning - og giver mindst meger nyttelast.Teknikken, kombineret med en CombiDrive4 fjernbetjening fra Olsbergs, giver kranføreren en øget præcision selv i høje højder. Sawo peger på, at Effer's 135 tm-serie leverer ydelser, der svarer til kraner i større segmenter.Præcisionen og sikkerheden er forbedret med SPACEevo-kontrolsystemet med avancerede funktioner, mens kranens Load Stability System for vertikale bevægelser (LSS-V) kompenserer for utilsigtet overdreven håndtagsbevægelse ved lodrette operationer. Kranens Variable Stability Logic PLUS (VSL+) funktion optimerer løftekapaciteten ved at overvåge positionen og trykket af støttebenene. Dynamic Load Chart (DLC-S) reducerer opsætningstiden ved at simulere belastningskapaciteten, før støttebenene køres ud.Effer IQ1400 HP deler reservedele og kontrolsystem med de andre kraner i IQ og IX serien, hvilket gør det enklere for operatører at bruge kraner i forskellige størrelser, og ejere af flere enheder kan sænke deres lagerbeholdning ved at have almindelige reservedele, der kan bruges på tværs af disse kraner.





