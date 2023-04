Chauffører blev sigtet for at køre med flere førerkort

EFTER LASTBILTJEK VED KØGE

Fredag 28. april 2023 kl: 11:53

Af: Redaktionen Kontrollen blev gennemført torsdag eftermiddag fra klokken 15.30 og frem til klokken 22.30 på Motorvej E20/E47 - Køge Bugt Motorvejen. Politiet kontrollerede 46 lastbiler/vogntog, hvoraf 22 var udenlandske, og det resulterede i 20 sigtelser - blandt andet 12 sigtelser for overtrædelse af køre-/hviletidsbestemmelserne. Derudover standsede politiet 7 varebiler, som blev kontrolleret, hvilket resulterede i sigtelser for lovovertrædelser.Politiet oplyser, at overtrædelserne spændte bredt fra manipulation af forureningsbegrænsende udstyr, kørsel med flere førerkort til takograferne til forskellige fejl og mangler og ulovlig transport af farlig gods.To af lastbilerne, som havde manipulerede motorstyreenheder, blev tilbageholdt på stedet og fik ikke lov at køre videre.- Tallene taler deres eget tydelige sprog. Næsten halvdelen af de køretøjer, vi standsede ved den fælles myndighedskontrol, resulterede i en sigtelse for lovovertrædelser. For to lastbiler var det så grelt, at de ikke fik lov at køre videre, siger leder af færdselsafdelingen, fungerende vicepolitiinspektør, Mads Haugaard, og fortsætter:- Når man vælger at se stort på den gældende lovgivning, udsætter man ikke blot sig selv, men også andre for unødig fare. De lastbilchauffører, som kører med flere førerkort til deres takograf, gør det for at omgås køre-/hviletidsreglerne. Det må siges at være en rigtig dårlig ide. Kombinationen af en tonstung lastbil, høj fart på motorvejen og en træt chauffør kan meget hurtigt ende helt galt. Jeg er meget tilfreds med, at vi fik sigtet 12 lastbilchauffører for denne lovovertrædelse, men jeg havde selvfølgelig hellere set, at alt havde været i den skønneste orden.