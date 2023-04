Varebiler fra tysk stjerne-mærke har haft sit hidtil bedste kvartal

Torsdag 27. april 2023 kl: 12:56

Af: Redaktionen Mercedes-Benz har haft sin hidtil bedste start på et salgsår nogensinde. Med 98.900 solgte biler på verdensplan i de første tre måneder af 2023 har mærket løftet sit samlede salg med 12 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Samtidig er andelen af fuldt elektriske varebiler steget med 22 procent til at udgøre 3.600 enheder på verdensplan.



- Vi er begejstrede over resultatet, som er i tråd med vores ambitioner om at levere det mest attraktive produkt, yde den bedste service og være det førende premiummærke. Vi oplever bestemt også den voksende efterspørgsel efter vores produkter i Danmark, hvor vi i første kvartal af 2023 topper salgslisterne med en markedsandel på 21,3 procent i segmentet for kassevogne, siger salgschef hos Mercedes-Benz Vans Danmark, Louise Klink Raaschou.





- Alene i marts fik vi mere end 1.000 biler hjem til forhandlerne, hvilket er det største antal nogensinde. Denne tendens skyldes både et bredt produktprogram, men også et stærkt fokus på logistikkæderne og et godt samarbejde med vores dygtige og professionelle forhandlere, siger hun videre.





Det høje salgstal kommer i efter et år, hvor Mercedes-Benz med knap 6.500 nyregistreringer (Bilstatistik.dk) solgte flere varebiler i Danmark end nogensinde.





