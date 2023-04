Formel 1-hold har fået nye italienske heste

Torsdag 27. april 2023 kl: 09:38

Af: Redaktionen Iveco er officiel partner for Scuderia Ferrari og officiel sponsor for Ferrari Challenge Europe og leverede de to Iveco S-Way-lastbiler ved en ceremoni, der fandt sted på den ikoniske Ferrari-bane i Fiorano under tilstedeværelse af Luca Sra, der er chef for lastbilsforretningsdelen hos Iveco Group, og Laurent Mekies, Scuderia Ferraris Racing Director og ansvarlig for baneområder.De to Iveco S-Way-lastbiler, der er speciallakeret i den samme lakfarve, som Formel 1-teamets biler, er en lav variant, der passer til Maranello-teamets autocamper. De er udstyret med en Cursor 13-motor med 570 hk, 12-trins automatisk HI- Tronix-gearkasse og fuldautomatisk luftafaffjedring. Endvidere er de udstyret med et avanceret infotainmentsystem med satellitnavigation, Iveco Driver Pal og 4G-konnektivitetsboks.