Ny udbyder af handicapbiler øger konkurrencen i Aarhus

Tirsdag 25. april 2023 kl: 01:00

Kommunen, borgeren og bilen

Hjælper alle slags mennesker



© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I mange år har udbyderne af handicapbiler i Aarhus været begrænset til to virksomheder, der sidste år fusionerede. Rehabiler er derfor også landet i Aarhus for at øge konkurrencen på markedet.- Det er kun godt for kunderne at have mere end én mulighed på så snævert et marked. Vi kan komme med nogle andre bud og være det andet ben, der sikrer en sund konkurrence, til gavn for både kommunen og borgerne. Vi vil gerne give de bedste muligheder for at få de skræddersyede løsninger, der gør en god handicapbil, siger Martin Ragner, der har arbejdet med handicapbiler i 17 år. Han skal stå i spidsen for afdelingen i Aarhus, hvor der også er blevet ansat en ergoterapeut til at hjælpe med indretningen af bilerne.Når en handicapbil skal designes, handler det for det meste om at ombygge en eksisterende bil, så den enkelte borger får de funktioner i bilen, vedkommende har brug for. I det forløb søger langt de fleste tilskud via kommunen.- Der er ikke to handicapbiler, der er ens, og hver gang vi løser et behov, hjælper vi et menneske, der ellers ikke havde kunnet komme ud i verden på egen hånd. I langt de fleste tilfælde har vi et samarbejde med sagsbehandlerne hos kommunen, som skal være med til at give tilskud, og derfor er vores ’kunder’ i mange tilfælde også ansat i kommunen, siger Martin Ragner, der også regner med at samarbejde med de omkringliggende kommuner såsom Favrskov, Skanderborg, Syd- og Norddjurs.De mennesker, der får brug for en handicapbil, er lige så forskellige som alle andre, og derfor skal bilerne også være det, hvis man spørger den mangeårige ekspert på området.- Det kan jo både være direktøren, der er kommet til skade efter et fald fra et æbletræ, en børnefamilie med et handicappet barn, de socialt dårligt stillede, eller soldater, der kommer hjem fra krig uden arme eller ben. Når de mennesker får tildelt en bil, vender det deres negative situation til noget bedre, påpeger Martin Ragner og fortsætter:- Kommunerne bruger mange ressourcer på at få de her mennesker ud at køre, og det er simpelthen også så vigtigt. Jeg har set den glæde, det giver, utallige gange i mit professionelle liv, og det er fantastisk - også for mig. Det er også derfor, jeg ikke har lyst til at stå og sælge almindelige biler nede om hjørnet. At lave handicapbiler har både med mennesker og teknik at gøre i en helt særlig cocktail, der skaber enormt stor værdi.Rehabiler er en del af Autohuset Vestergaard og kommer derfor til Aarhus med flere bilmærker. Dermed er Rehabiler ikke kun specialiserede i at ombygge til handicapbiler, men er også selv forhandleren, der kan levere hurtigt og har eget værksted tilknyttet.