Skibscontainere skal køre med el-lastbiler

Mandag 24. april 2023 kl: 17:00

Af: Redaktionen Valget faldt på Scania som leverandør af de fire nye el-lastbiler efter grundig overvejelse og med en forventning om, at kunderne er klar til at tage endnu et skridt i den bæredygtige transports retning.- Hos Dania Connect vurderede vi, at Scania tilbød os den bedste samlede pakke, når det kommer til rækkevidde, chaufførkomfort, servicenetværk, sparring og support til ladning. Dania Connect har den grønne omstilling som vores forretningsvision, og derfor er det vigtigt at komme godt afsted med en afprøvet samarbejdspartner, siger Lars Sørensen, der er COO (driftsdirektør) hos Dania Connect.- Vi er stolte over at kunne tilbyde vores kunder CO2-neutral transport i nærmeste fremtid, hvilket er 100 procent i tråd med vores forretningsvision. Vi forventer, at markedet er modent til at tage imod elektriske lastbiler, og at kunderne er villige til at betale en merpris for det grønne produkt. Vi ser også frem til at give vores chauffører en positiv overraskelse, når de oplever hvor dejligt et arbejdsmiljø en elektrisk Scania tilbyder, siger han videre.Dania Connect har sammen med Scania's sælger lavet en grundig analyse af kørsel, ruter og opgaver for at finde frem til den rette løsning for transportvirksomheden, der har hovedkontor på Aarhus Havn. Det blev til en beslutning om de fire el-lastbiler til regional kørsel med en forudset rækkevidde på 320 kilometer.- Vores gennemsnitlige aktionsradius er cirka 455 km pr. dag, og derfor tror vi hos Dania Connect på, at den elektriske drivline vil kunne overtage 80 procent af alle vores operationer i hverdagen. Vi er overbeviste om, at udviklingen af batterier og effektive drivliner sikrer, at vi kan operere lastbilerne nogenlunde som dem, vi har i dag. Vores lastbiler kommer altid tilbage til havnen, og derfor kan vi etablere ladestandere få steder, siger Lars Sørensen.Hos Dania Connect er man bevidste om, at skiftet til elektriske lastbiler kræver tilvænning.- Først og fremmest skal vi jo lære, hvordan den elektriske lastbil kan opereres optimalt, og vi ved godt, det ikke ikke en problemfri overgang, hverken hos chauffører eller disponenter. Vi har kunder i hele landet, og etablering af natladnings-infrastruktur kan blive en økonomisk udfordring, hvis vi ikke sælger alle transporterne fra samme havn/terminal. Vi er selvfølgelig også afhængige af, at nettet af superchargers til lastbiler bliver udbredt i hele Danmark hurtigst muligt, siger Lars Sørensen.Ladningstiden på de regionale to-akslede trækkere til Dania Connect er 0-100 procent på 85 minutter ved 375 Kw. De fire trækkere, der bliver leveret med Scania's R-førerhus, har en akselafstand på 4.150 mm.