100 millioner kroner skal få flere el-delebiler på gaden

Mandag 24. april 2023 kl: 16:00

Af: Redaktionen Både el-biler og delebilsordninger vinder frem. Og de 100 millioner kroner skal styrke kombinationen af de to ting, så der kan komme endnu flere eldrevne delebiler rundt om i landet.Puljemidlerne skal først og fremmest gå til projekter og tiltag, som foreninger, virksomheder og partnerskaber mellem disse står bag. Det kan eksempelvis være etablering af dedikerede parkeringspladser med ladestandere til elbiler eller pilotprojekter, der understøtter delebilers samspil med den kollektive transport.Puljen er delt op i to dele, der uddeles i henholdsvis 2023 og 2024. Ansøgningen til puljemidler i 2023 åbner 3. juli og lukker 6. oktober. Ansøgning til midlerne for 2024 åbner 3. juni 2024 og lukker 30. september 2024.