Pakkeleverandøren er udsat for et større svindelforsøg

Fredag 21. april 2023 kl: 10:35

Af: Redaktionen Mange kunder har kontaktet Bring og opfanget, at der kan være tale om svindel. På grund af svindelforsøgene ønsker Bring at videregive tips til, hvad der kendetegner en svindelbesked.







Svindelforsøgene består i, at der udsendes mails, der hævder at være fra

Bring. Modtageren får information om at pakken ikke kunne leveres og bliver bedt om, at bestille et nyt leveringsforsøg.





- Vi ser, at mange er opmærksomme og gør det rigtige ved at kontakte os, når de får en sms eller e-mail der virker mistænkelig. Vi vil stadig opfordre alle til at være opmærksomme, måderne hvorpå der kontaktes ændre sig hurtigt og mange beskeder ser ægte ud med for eksempel korrekte navne på pakkeshops, siger Matilda Adelborg, der er pressechef hos Bring.





Hvis der en pakke på vej, og man er usikker om den mail eller sms, man har modtaget, er ægte, kan man manuelt via ens browser navigere til leverandørens hjemmeside og tracking - i dette tilfælde Bring.dk. Derfra kan man søge efter den pågældende pakke i trackingen for at verificere, at informationen stemmer.





Bring opfordrer til, at man altid er opmærksom på følgende i forsøget på at undgå phishing-fælden:





Udlever aldrig personlige oplysninger gennem mail, SMS eller opkald

Åbn ikke henvendelser fra ukendte afsendere. Er man i tvivl, så kan afsenderen eventuelt kontaktes via deres officielle kanaler.





Påpeger henvendelsen, at det haster? Skal man handle med det samme, eller står der, at noget kan gå galt, hvis man undlader at reagere? Forventede du denne anmodning, eller kommer den "ud af det blå"?



Tjek afsenderens adresse og links:

Hvis de er ukendte eller anderledes, kan det være en mistænkelig anmodning.





Vær opmærksom på:

Adresser og lignende er lette at forfalske, så bare fordi afsenderadressen er korrekt, er det ikke et tegn på, at anmodningen er ægte.





Hvis man bliver bedt om at verificere dig selv med MitID eller NemID, skal man ignorere det. Brug af MitID er et almindeligt svindelforsøg, og verifikation bør altid startes af en selv. Hvis man modtager en ukendt anmodning, bør man aldrig identificere dig selv.





Hvis man har mistanke om, at man har modtaget en fupbesked, skal man ikke klikke på nogen links, men i stedet slette beskeden.









