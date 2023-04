Lastbil lækkede dieseolie på 42 kilometer vej

Onsdag 19. april 2023 kl: 12:02

Af: Redaktionen Politiet kørte til den centrale del af Køge by, hvor patruljerne forsøgte at kortlægge de veje, hvor væske - formentlig dieselolie - var spildt. Samtidig blev Trafikradioen og Movia underrettet om de glatte veje især i Køge by.Det lokale redningsberedskab blev tilkaldt til at foretage det fornødne for at få fjernet dieseloliespildet eller på anden måde gøre vejene sikre igen.Politiet fik efter omfattende ”detektivarbejde” klarlagt, at der var spildt dieselolie på følgende veje: Salbyvej - Ølbyvej - Ringvejen - Nørre Boulevard - Ivar Huitfeldtsvej - Værftsvej - Lyngvej frem til motorvejstilkørsel 32 Ølby, hvor dieseloliesporet fortsatte ud på Køge Bugt Motorvejen, E20/E47 i sydlig retning og videre ad Sydmotorvejen, E47, mod syd frem til afkørsel 34 Herfølge. Herfra gik sporet i østlig retning ad Slimmingevej via Vordingborgvej og Kanderødvej frem til Store Linde sydvest for Hårlev.Her fandt politiet en lastbil med en 39-årig mandlig chauffør, som ikke havde opdaget lækagen på dieselolietanken. Chaufføren blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven med baggrund i det omfattende dieseloliespild, der strakte sig over en ca. 42 kilometer lang vejstrækning.Politiet har ikke registreret nogen færdselsuheld eller andre ulykker som følge af dieseloliespildet.