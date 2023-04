Entrepernørvirksomhed i det østlige Himmerland tager tunge maskiner med ny udtrækstrailer

Tirsdag 18. april 2023 kl: 17:00

Chassis-opbygning:

Centralvange i opsvejst højstyrkestål

Kraftigt chassis egnet til tung belastning

3.700 mm repos

8.600 mm nedbygget lad

880 mm kørehøjde

Bunden i 28 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne

2 stk. dobbelte hydrauliske og sideforskydelige ramper

3.200 mm hydrauliske forbredning

2.900 mm udtræk

9 par 10 tons surringsringe

2 par 5 tons surringsringe

Centralsmøringsanlæg

Om CAC Entreprenør A/S:

Af: Redaktionen Om den nye fire-akslede Faymonville maskintrailer med udtræk:Faymonville-traileren er leveret med fire 12-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Tredie og fjerde aksel er med hydraulisk styring med fjernbetjening.Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Om CAC Entreprenør A/S beskæftiger sig med mange forskellige slags entreprenøropgaver for både private og erhverv - eksempelvis nybyggeri, veje, rør og kabler, stalde, samt gylletanke. Virksomheden udfører også nedbrydning- og nedrivningsopgaver i Nord- og Midtjylland og har udstyr til alle former for knusning af beton, tegl og asfalt.