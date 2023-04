Tip-trailer er trukket fra Hedensted til Allerød

Tirsdag 18. april 2023 kl: 10:40

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider

Kasse-opbygning:

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning

Tophængslerne er flyttet 180 mm frem, for at få 10 procent større åbning ved aflæsning

Sider i 40 mm alu-profiler beklædt med 10 mm kunsstofplader indvendigt i 1.250 mm højde

Bund i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet beklædt med 15 mm kunststof

Kuglehane på tipslange

3 meter alu-stige plus kost- og skovlbeslag

Kel-Berg værktøjskasse i sort plast i venstre side

Om Allerød Transporten A/S:

Lidt om byen Allerød i Nordsjælland:

Af: Redaktionen Om den nye Kel-Berg tiptrailer:Kel-Berg traileren er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er løftbar, mens fjerde aksel er både løftbar og selvstyrende.Traileren, der er er forsynet med Kel-Berg sikkerhedspakke med bak- og tilt-alarm samt dumperventil, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Om Allerød Transporten A/S er en familievirksomhed, der blev grundlagt i 1942. I 2003 overtog Loui Olsen som tredie generation familievirksomheden. Allerød Transporten løser en lang række entreprenøropgaver for både erhvervsvirksomheder og private. Virksomheden udlejer også container - både åbne og lukkede - og er også leveringsdygtig af jord, grus, sten og andre byggematerialer til både mindre og større anlægsopgaver. En del af materialerne er genbrugsmaterialer.Allerød betyder en rydningen mellem elletræer, da "al-" er betegnelsen for elletræ og "-rød" betyder rydning. Allerød har lagt navn til Allerødtiden i slutningen af sidste istid fra ca. 11.800-10.600 f.Kr.. Verdens største lurfund, Brudevæltelurerne, er fundet i Allerød Kommune.