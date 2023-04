Energiselskab har set på tre myter om kørsel på motorveje

Fredag 14. april 2023 kl: 10:18

Af: Redaktionen Man kan godt få en bøde for konsekvent at køre i venstre vognbaneHvis man holder sig i venstre spor eller midtersporet på en motorvej uden, at der er biler at overhale, overtræder man Færdselslovens paragraf 15:”Kørende skal under hensyntagen til anden færdsel og forholdene i øvrigt holde så langt til højre som muligt.”Det betyder, at man efter en overhaling skal trække til højre, så snart det er muligt.

Ok peger på, at politiet typisk vil give en bøde, når man har kørt 1.000 meter i venstre spor uden, at trafikken berettiger til det.





Man må ikke overskride hastighedsgrænsen for at overhale hurtigere



Hastighedsgrænsen må aldrig overskrides - så man skal ikke lade sig ikke stresse, hvis en bagvedkørende bilist forsøger at presse en til at overhale med højere fart end tilladt.



Faktisk kan den bagvedkørende risikere at få en bøde for ikke at holde korrekt sikkerhedsafstand - som tommelfingerregel 65 meters afstand ved kørsel med 130 km/t og 55 meter ved kørsel med 110 km/t.





Der er ingen minimums-fartgrænse på motorvejen





OK peger på, at der ikke er fastsat en mindstehastighed for motorvejskørsel, så man kan ikke automatisk få en bøde for at køre for langsomt.



Færdselsloven siger dog, at bilister skal tilpasse deres hastighed til gældende trafikforhold og undgå at køre så langsomt, at det skaber fare for andre trafikanter. Hvis politiet vurderer, at langsom fart er til fare for den øvrige trafik, kan de udskrive en bøde.





