Arbejdsmiljøindsats og kamp mod social dumping bliver styrket

Onsdag 12. april 2023 kl: 13:35

Af: Redaktionen

Aftalen på 1,3 milliarder kroner, der gælder for perioden 2023-2026, skal vil fremtidssikre arbejdsmiljøindsatsen og videreføre og videreudvikle indsatsen mod social dumping. Det sker for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmarked for alle.









Der afsættes 452 millioner kroner til arbejdsmiljøindsatsen. Indsatsen bygger videre på de spor, der blev lagt med arbejdsmiljøaftalen i 2019, hvilket betyder, at det styrkede tilsyn fastholdes og videreudvikles.

Der afsættes 673 millioner kroner til at bekæmpe social dumping. Pengene skal blandt andet bruges til at fortsætte den fælles myndighedsindsats, som Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet med succes har stået bag siden 2012. Desuden skal Arbejdstilsynets indsats mod social dumping videreudvikles og videreføres.









Der afsættes 145 millioner kroner til prioriterede områder. Det drejer sig blandt andet om arbejdsulykker, farlig kemi, psykisk arbejdsmiljø, autorisationsordning på asbestområdet samt indsats mod social dumping, arbejdslivskriminalitet og illegal arbejdskraft.









Partierne bag aftale fremhæver, at der nu er skabt ro om Arbejdstilsynets økonomi. Der prioriteres en varig bevilling på 203 millioner kroner fra 2027 til arbejdsmiljøindsatsen og indsatsen mod social dumping. Det er et opgør med års midlertidige bevillinger og den usikkerhed, som har præget indsatsen på området.









