Stort flertal stemte ja til de nye overenskomster

Onsdag 12. april 2023 kl: 13:16

Af: Redaktionen - Det er en glædens dag for alle parter. Jeg er stolt af alle vores dygtige forhandlere, som under svære forudsætninger har nået resultater, medlemmerne nu har kvitteret for, siger Lizette Risgaard, der er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.Hun fremhæver, at den danske aftalemodel i en tid med enorm usikkerhed på grund af inflation og krig viser sig stærkere end nogensinde.Da Lizette Risgaard tidligere på året tog i Forligsinstitutionen for at forhandle en mæglingsskitse på plads sammen med Dansk Arbejdsgiverforening, var det for de to procent af de omfattede lønmodtagere, der ikke havde et forlig på plads på deres område.- Det er over al forventning, at forhandlerne sætter forligsrekord i et år, hvor der på forhånd var så store udfordringer, særligt med inflationen. Og det er selvfølgelig også en del af forklaringen på det her overvældende ja fra medlemmerne, at langt de fleste var omfattet af et forlig forhandlet af deres egne repræsentanter, siger Lizette Risgaard.Det første forlig landede 19. februar på industriens område, hvorefter store forlig indenfor handel, transport og byggeri faldt på plads. Siden kom flere aftaler til, så der i alt er over 500 overenskomster, som med medlemmernes ja er blevet fornyet.De første forbund åbnede for stemmeurnerne 26. marts, så lønmodtagerne har haft op til 18 dage til at afgive deres stemme i. Efter sidste afstemningsdag kunne man hos FH notere, at stemmeprocenten endte på 59,3 procent, hvilket var det højeste siden 1973 og det fjerdehøjeste nogensinde. Til sammenligning stemte 37,7 procent i 2014, mens 51,8 procent stemte i 2017.Lønmodtagernes ja er ifølge FH et godt udgangspunkt for ro om det private arbejdsmarked i de næste to år. Dog venter der på minimallønsområdet vigtige lokale lønforhandlinger forude.- Det er klart, at aftalen på dét område er indgået med en forventning om, at der iværksættes lokale lønforhandlinger, der lægger ekstra ovenpå de centralt forhandlede stigninger. Det er helt afgørende, hvis minimallønsmodellen skal fungere, og det skal den jo, siger Lizette Risgaard.





På arbejdsgiversiden blev forslaget vedtaget med 100 procent ja-stemmer.

