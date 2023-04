Den første offentlige ladestander til tung trafik fejres med Åbent Hus

Onsdag 12. april 2023 kl: 11:39

Af: Redaktionen - Der kommer stadig flere el-lastbiler på de danske veje, men indtil nu har der ikke været nogle offentlige ladestandere til den tunge trafik. Vi vil gerne være med til at binde hele Danmark sammen og understøtte vores kunder i at flytte sig mod el, siger Michael B. Hansen, der er markedsdirektør i Uno-X Mobility Danmark A/S.- Vi er meget taknemmelige for modtagelsen af vores første ladestander og har glædet os til at markere åbningen med nogle af de førende aktører i branchen. Det er en milepæl og et stykke Danmarkshistorie for elektrificeringen af den tunge trafik, siger han videre.Michael B. Hansen forventer, at Uno-X vil have etableret mindst tre ladestandere til lastbiler i Danmark inden udgangen af 2023.Hos Drivkraft Danmark kan man se, at interessen for el til tung trafik er stor, men at der fortsat er barrierer, som forsinker processen.- Elektrificeringen af den tunge transport står for døren. Flere vognmænd er klar til skiftet fra diesel til el, men vi står fortsat overfor en række udfordringer, som desværre forsinker den grønne omstilling af lastbilerne. Det er derfor en stor nyhed i branchen, at YX har åbnet den første offentlige ladestander til tung transport, og det vil vi selvfølgelig gerne bakke op omkring, siger Jacob Stahl Otte, direktør hos Drivkraft Danmark.I takt med at branchen flytter sig, gør Uno-X det også. Det har selskabet tidligere gjort med HVO og Adblue, og nu igen sammen med kunderne omkring elektrificeringen.Introduktionen af den nye el-ladestander til lastbiler er sket med input fra DFDS og vil være en vigtig del af DFDS’ ambitioner om at benytte elektriske lastbiler over hele Europa.Arrangementet i dag, der ventes afsluttet 12.30, er åbent for alle, som måtte have interesse i at deltage og se den første offentlige ladestander til tung trafik i aktion samt lære mere om elektrificeringen af tung trafik i Danmark. Det vil være gæster fra involverede aktører af etableringen af el-laderen samt besøg af Nyborgs Kommunes borgmester, Kenneth Muhs, og direktør for Drivkraft Danmark Jacob Stahl Otte.