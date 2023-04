Nybyggeri giver flere ledige lagerkvadratmeter

Onsdag 12. april 2023 kl: 11:21

Aktuelt udbud på 230.100 kvadratmeter - det højeste siden 1. kvartal 2020

Udbuddet svarer til 2,3 procent af de samlede arealer mod 1,3 procent for 1 år siden

I Østsjælland er udbuddet mere end fordoblet til 4,5 procent efter nybyggeri i Greve og Solrød

De ekstra kvadratmeter vil ret hurtigt blive opsuget af virksomhederne, forudser to mæglere

Efterspørgslen på lokaler er størst tæt på motorvejene

Region Sjælland har stadig mange ældre lager- og produktionsejendomme

I flere større byer er der mangel på jord til erhverv

Af: Redaktionen Erhvervsmæglerne bag Ejendomstorvet.dk mener, at der er godt nyt, da de stadig har svært ved at skaffe lokaler til virksomheder, der søger efter plads. Derudover har energiforbrug fået en større betydning.- Ved nytår var der udbudt 230.000 kvadratmeter lager- og logistiklokaler i Region Sjælland - det højeste i næsten tre år. Særligt gennem 2022 kunne vi registrere et voksende udbud, siger Jakob Wegener, der er administrerende direktør for Ejendomstorvet.dk.For et år siden lå udbuddet i procent lidt under landsgennemsnittet, men i dag er udbuddet højere end på landsplan.- I Vest- og Sydsjælland er udbuddet af lokaler dog fortsat ret lavt, mens stigningen har været kraftigere i Østsjælland, siger Jakob Wegener videre.Ejendomstorvet.dk bliver drevet på foreningsbasis af erhvervsmæglerne i Danmark uden krav om overskud - ligesom "søsterportalen" Boligsiden.dk. Aktuelt har Ejendomstorvet.dk et udbud på godt 9.200 lejemål og ejendomme på landsplan - heraf er lidt over 1.100 lokaler til lager, logistik, produktion eller værksted. Af dem ligger 79 i Østsjælland, 108 på det øvrige Sjælland og 16 på Lolland-Falster.På kommuneniveau er der cirka 20 lokaler at vælge imellem i Greve, Køge, Roskilde og Solrød i øst og i Holbæk, Næstved og Slagelse længere vest på. I den store industrikommune, Kalundborg, er der 9 steder at vælge imellem - i Ringsted 6 lejemål.- Lige nu kan vi leje stort set alt ud. For eksempel fik vi hurtigt afsat ret store lokaler på 4.000 kvadratmeter i Gadstrup syd for Roskilde. Når tomgangen er steget på det seneste, skyldes det, at der er kommet nogle store klumper på markedet, især større nybyggeri i Greve og Solrød. Det skal markedet nok absorbere, for virksomhederne efterspørger moderne, effektive lokaler, siger John Borrisholt, der er regionsdirektør og partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Sjælland med afdelinger i Holbæk, Køge, Næstved, Roskilde og Slagelse.Det øgede udbud af arealer udløser heller ikke bekymring hos Nordicals, der har afdelinger i Køge, Næstved, Roskilde og Slagelse.- Virksomhederne skal nok opsuge de ekstra kvadratmeter, blandt andet fordi mange virksomheder gerne vil have mere lagerplads for at undgå de forsyningsproblemer, som opstod sidste år. Vi oplever stadig stor efterspørgsel og mangel på lokaler i eksempelvis Kalundborg og i Køge, som ligger attraktivt ved to motorveje og nogenlunde tæt på København, siger Henrik Nikolaisen, der er administrerende direktør for Nordicals Sjælland.Henrik Nikolaisen peger på, at der desuden mangler erhvervsjord ved byer som Holbæk og Slagelse. Han glæder sig også over, at Ringsted har udlagt store arealer til erhverv. Her går salget af jord hurtigere, end kommunen kan nå at byggemodne med for eksempel vejforbindelser, kloak, vand og varme.Hos EDC Erhverv Poul Erik Bech Sjælland peger John Borrisholt på, at netop varme og energi er blevet en vigtig faktor for virksomhederne.- Før var fokus ofte på, om lokalerne var effektive, eksempelvis med stor loftshøjde, med læsseramper og med gode adgangsforhold. Men med de stigende energipriser i efteråret blev det også vigtigt, om belysningen i en ejendom på måske 10.000 kvadratmeter sker med gamle lysstofrør eller med moderne LED-pærer - og om hallerne bliver varmet op med fjernvarme eller med gasfyr, fremhæver han.I Region Sjælland er der 10,2 millioner kvadratmeter ejendomme med lager, logistik, produktion eller værksteder - fordelt med lidt over en fjerdedel i Østsjælland og 72 procent i Vest- og Sydsjælland.Tendenser for lokaler til lager, logistik og produktion i Region Sjælland: