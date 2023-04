FORENINGEN KOLLEKTIV TRAFIK FORUM:

Tirsdag 11. april 2023 kl: 15:24

Interesserede kan tilmelde sig til årsmødet og til inspirationsmødetInteresserede kan se mere om dagens programKollektiv Trafik Forum fremhæver, at inspirationsmødet tager udgangspunkt i, at SVM-regeringen har varslet, at den vil tage initiativer, der bekæmper støj og trængsel og gør den offentlige transport mere attraktiv, og i øvrigt understøtte busdækningen for både byer og yderområder.Initiativet kommer på et tidspunkt, hvor et sammenhængende Danmark står højt på dagsordenen, og den kollektive trafik spiller en afgørende rolle herfor. Men COVID-19-krisen og de høje brændstofomkostninger har gjort det historisk svært at sikre den kollektive trafik i flere dele af landet.Et ekspertudvalg skal komme med anbefalinger til regeringen om struktur og organisation. Transportministeren vil besætte udvalget med ”krøllede hjerner” og beder dem ”ryste pose”. Flere - både politikere og eksperter - peger allerede på, at den kollektive trafik også skal omdefineres i en ny rolle, hvor:Grænserne mellem offentlige og kommercielle tilbud udviskesSektorens medlemmer også indgår i nye rollerDørene åbnes for nye aktører - både kommercielle og frivilligeIsær mobiliteten og sammenhængen i landområderne tiltrækker opmærksomhed og giver anledning til nye idéer og forslag, men udfordringen er også reel i byer, forstæder og opland.Inspirationsmødet sætter fokus på disse muligheder og perspektiver. Fire oplægsholdere vil ryste posen, og Kollektiv Trafik Forumvender vil vende bunden i vejret og ser, hvad der kommer ud.