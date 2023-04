Maritime servicevirksomhed i Frederikshavn fik sit hidtil største overskud

Tirsdag 11. april 2023 kl: 11:33

Vækst på flere planer



Fakta om VMS Group A/S:

VMS Group A/S dækker et bredt spektrum af kompetencer, salg og serviceydelser indenfor den maritime verden og offshore branchen

Virksomheden har hovedsæde i Frederikshavn og har datterselskaber i Brasilien og i Namibia. Virksomheden beskæftiger ca. 200 medarbejdere i Frederikshavn

1. september 2022 tiltrådte en ny ledelse bestående af administrerende direktør (CEO) Kim Bengtsen og Executive Vice President Kristian Kaasing Larsen

Kim Bengtsen har tidligere i en årrække været administrerende direktør for Brønderslev-virksomheden AL-KO Ginge A/S og blev ansat som CFO i VMS Group i juni 2017

Kristian Kaasing Larsen har tidligere været site manager ved Hyundai Skibsværftet i Sydkorea og teknisk direktør ved det amerikanske boreselskab Pacific Drilling. Han blev i april 2015 ansat som administrerende direktør for VMS Groups afdeling i Brasilien, VMS do Brazil Ltda i Niterói nær Rio de Janeiro, inden han i 2019 tiltrådte som CCO for VMS Group

Blandt VMS Group’s kerneydelser er:

Reparation og vedligehold af gear, propeller og dieselmotorer

Reparation, vedligehold og afbalancering af turboladere til skibsmotorer

Salg af reservedele samt nye motorer og gear

Design og projektledelse

Af: Redaktionen Som for mange andre globalt orienterede virksomheder kostede corona-tiden VMS Group A/S dyrt. Selskabet kom ud med et underskud på knap 2,5 millioner kroner i 2020.- Selv om vores sælgere ikke kunne rejse ud og møde kunder og samarbejdspartnere, lå de ikke på den lade side. De seneste år er i høj grad blevet brugt til at positionere os i markedet, ikke mindst indenfor offshore, der igen er i vækst, og hvor vi oplever stor fremdrift. Det har medført, at det i løbet af det seneste år er lykkedes os at realisere nogle aftaler med nogle store, internationale kunder. Aftaler, som ikke bare kan gennemføres på den korte bane, men som kræver et langt, sejt træk for at bevare og udbygge de vigtige relationer, siger VMS Group A/S' administrerende direktør, Kim Bengtsen.Kim Bengtsen blev sammen med Kristian Kaasing Larsen som Executive Vice President i september sidste år udpeget som ny ledelse efter, at den tidligere administrerende direktør fratrådte i april sidste år blev. De havde begge flere års ansættelse i VMS Group A/S bag sig inden udnævnelsen.- Det betød, at vi ikke havde behov for en indkøringsperiode. Jeg plejer at sige, at vi fik en rullestart, der også gjorde det muligt at fokusere mere på vores vækststrategi, som vi i kraft af vores dygtige og dedikerede medarbejdere har kunnet arbejde målrettet med fra dag ét, siger Kim Bengtsen.Allerede i 2021 var underskuddet fra 2020 vendt til et tilsvarende overskud. Antallet af medarbejdere er ligeledes øget stabilt. Fra 153 i 2021 til 172 i 2022 og til nu 200 ansatte i Frederikshavn og godt 300 medarbejdere globalt.Kim Bengtsen peger på, at det sammen med regnskabet for 2022 viser, at kursen er sat mod en stabil vækst for virksomheden, der har planer om at ekspandere yderligere i årene frem.- Med det seneste års overskud er der skabt mulighed for at investere og videreudvikle forretningen, og det er en vækst, der ikke kun skal ske internationalt, men også her i Frederikshavn. Det gælder både såvel på medarbejdersiden som i forhold til udstyr og faciliteter, understreger Kim Bengtsen.