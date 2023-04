Hollandsk lastbilproducent er klar med nye bygge- og anlægsbiler til fremtiden

Mandag 10. april 2023 kl: 15:01

Af: Redaktionen DAF's nye XDC- og XFC-entreprenørkøretøjer, der også fås i to-akslede 4x2-versioner er ekstra robuste udgaver af DAF XD og DAF XF specielt konstrueret til opgaver, hvor der er brug for robusthed uden behov for off-road egenskaber.

XDC og XFC entreprenørlastbiler

DAF's New Generation XDC- og XFC-entreprenørkøretøjer markerer sig med sorte kølergitre og en robust stålkofanger, kølerbeskyttelsesplade i stål og to vedligeholdelsesfrie LED-tågelygter, der er dybt forsænket i kofangeren. Et fleksibelt nedre trin fås som ekstraudstyr.





New Generation XDC og XFC har en frihøjde på op til 40 centimeter og en tilkørselsvinkel på 25 grader, hvilket gør dem ideelle til transportopgaver med regelmæssig terrænkørsel. XDC og XFC fås i akselkonfigurationerne 8x4, 6x4 og - for første gang som 4x2.







Bredt udvalg af tandem-bogie

DAF's XDC og XFC lastbiler findes i et udvalg af tvillingmonterede tandem-aksler med lav vedligeholdelse fra en 19 tons let tandem-bogie med enkeltreduktion, bladfjederophæng og skive- eller tromlebremser til 21- og 26-tons varianter med enkeltreduktion, skivebremser og luftaffjedring.

Til tung transport og terrængående opgaver fås 21- og 26-tons tande-bogi også med navreduktion . Tandem-bogierne fås med et bredt udvalg af bagakseludvekslinger fra 3.46:1 til 7.21:1.







Hele serien af DAF's tandem-bogier fås også til New Generation 6x4- og 8x4-køretøjer til on-roadkørsel. 6x4- og 8x4-forvogne fås som XD og XF, mens 6x4-trækkeren fås som XG og XG⁺. Det samme gælder 8x4-forvogne med en styret efterløbsaksel. Den kraftige 8x4-trækker med styret pusheraksel til særlige transportopgaver fås som XF, XG og XG⁺.







Hydraulisk forhjulstræk

DAF tilbyder som tilvalg også et hydraulisk forhjulstræk til 4x2-trækkerversioner af XD, XDC, XF og XFC. Det robuste og vedligeholdelsesvenlige "PXP"-system kan aktiveres via en kontakt på instrumentbrættet.







Ideelt cross-over med ekstra robust XD og XF

DAF introducerer også kombinerede modeller - "XD ekstra robust" og "XF ekstra robust" - med robuste førerhuse på XDC og XFC og et chassis til on-road kørsel. Disse biler kan være løsningen til bygge- og anlægssektoren og kommunale områder, som værdsætter den laveste sårbarhed, men som ikke har brug for fuldt terrængående funktionalitet. Den robuste udførelse foran med den fremstående, højt monterede kofanger er altid kombineret med en praktisk integreret underkørselsbeskyttelsesstang foran og fås til alle XD- og XF-forvogne og trækkere.







Nye 4-akslede XD og XF køretøjer med direkte drev

New Generation DAF-lastbilprogrammet er også blevet udvidet med en komplet serie af fire-akslede varianter med direkte drev til on-road brug med styret pusheraksel og/eller (ikke)-styrede efterløbsaksler til eksempelvis tung containertransport, slamsugere og renovationskøretøjer.









