Varebil kører ud i en elektrisk udgave

Mandag 10. april 2023 kl: 15:01

Mere plads i varerummet

Forbedret sikkerhed og ejeromkostninger



Af: Redaktionen Ford' s Transit Courier er den mest kompakte varebil i Transit-serien. Den nye elektriske E-Transit Courier har fået et større varerum, hvor lastevolumen er vokset med 25 procent sammenlignet med den eksisterende model, mens nyttelasten også er blevet forøget, så der eksempelvis bliver plads til to europaller.Ford E-Transit Courier vi også blive fuldt forbundet med Ford Pro.- Det betyder, at vi mere end nogensinde før, kan hjælpe vores kunder med at få mest muligt ud af deres varebiler - eksempelvis i form af øget produktivitet, siger Hans Schep, der er general manager, Ford Pro, Europa.Ford Pro-konceptet hjælper kunderne med alt fra service, software, finansiering og ikke mindst opladning. Ford Pro Charging omfatter en komplet opladningsløsning, hvor kunderne blandt andet har mulighed for at administrere opladningen, så bilen kan oplades på de mest effektive måder og tidspunkter. Fords specialister rådgiver i den forbindelse kunderne, så de sammen finder frem til den mest optimale ladeløsning, der passer til den enkelte virksomheds behov uanset, om kundernes chauffører tager varebilen med hjem for at oplade eller oplader på virksomhedens adresse.Ford Pro forventer særlig, at E-Transit Courier bliver populær blandt kunder, der ønsker at lade deres varebil hjemme. Ford Pro forventer i den forbindelse, at en 11 kW AC-oplader i hjemmet vil kunne oplade bilen på 5,7 timer.Uanset hvor opladningen finder sted, kan opladningen af varebilen med fordel planlægges til at foregå om natten, hvor strømmen er billigere. Den nye E-Transit Courier kan desuden også lades via DC-hurtiglader med op til 100 kW. Ford forventer i den forbindelse, at man på 10 minutter vil kunne opnå en rækkevidde på 87 kilometer.Ford E-Transit Courier har en fuldelektriske drivlinje med 100 kW motor. Ford vil oplyse varebilens rækkevidde tættere på lanceringen.Den nye Ford E-Transit Courier vil for første gang blive vist frem for offentligheden i dagenen 18. - 20. april på "Commercial Vehicle Show" i Birmingham i Storbritannien. Produktionen er planlagt til at begynde i slutningen af 2024, mens Ford's kunder vil kunne bestille den nye Ford Courier i benzin- og dieselvarianter allerede til sommer med forventet levering fra slutningen af i år.E-Transit Couriers nye design omfatter eksempelvis, at bredden mellem de bagerste hjulkasser er øget til 1.220 mm, hvilket for første gang gør det muligt at transportere to europaller ved siden af hinanden. Varebilens samlede lastvolumen er kommet op på 2,9 kubikmeter, hvilket er 25 procentmere end den forrige model.En ny og praktisk funktion i varerummet er lastluge i varerumsadskillelsen, der gør det muligt at transportere rør, planker eller andre ting, der er længere end 2.600 mm. Funktionen betyder, at varerummet kan øges til 3,0 kubikmeter. Den maksimale nyttelast for den elektriske E-Transit Courier forventes at blive cirka 700 kg, mens den maksimale trækvægt vil være på 750 kg.Ford E-Transit Couriers kommer med et højt standardudstyrsniveau med eksempelvis elektrisk håndbremse, nyt ratdesign og nøglefri start, en 12-tommer digital skærm i instrumentpanelet, mens en 12-tommer touchskærm har Fords seneste SYNC 4-system . Infotainmentsystemet er trådløs kompatibel med Android Auto og Apple CarPlay .Derudover bliver intelligent adaptiv fartpilot, Blind Spot Information System og andre førerassistencesystemer også tilgængelige.Alle E-Transit Courier har som standard et indbygget modem, der muliggør trådløse opdateringer, så kunderne for eksempel ikke behøver at besøge den lokale forhandler i forbindelse med opdateringer af visse funktioner i varebilen .Ford E-Transit Courier's kunder kan drage fordel af Ford Pro, der hjælper med alt fra service, fakturering til opladning. Ford Pro Service forventer, at ikke-planlagte omkostninger vil være 35 procent lavere på den elektriske E-Transit Courier sammenlignet med diesel-modellerne.Den nye varebil er ligesom resten af Transit-familien omfattet af Ford Pro Service- netværket.Den nye Transit Courier van bliver i år tilgængelig med både benzin- og dieselmotorer. Det inkluderer, udover udstyrsniveauet Trend, desuden Limited og Active.Ford Transit Courier vil blive produceret på Ford Otosan i Craiova i Rumænien. Ford Otosan er Europas største producent af varebiler med en forventet årlig produktion på over 900.000 enheder i 2025.















© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.