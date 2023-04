Chauffør og vognmand er til grej, der virker

Onsdag 5. april 2023 kl: 10:50

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede trækker er opbygget med hydraulikanlæg, der bliver brugt til kørsel med tiptrailer. Klaus Christensen fortæller, at han stort set kører med alt, der kan tippes af - fra korn og malt til grus og kalk. Og når tiptraileren ikke er spændt efter Scania’en, er det ofte en elementtrailer med betonelementer på.Ud over hydraulikanlægget har Stiholt i Thisted udrustet den nye trækker med høj galge, heldækkende dørkplade foran skamlen, højt placeret læssekamera bag tagspoileren på førerhuset samt en række andre praktiske detaljer. Indendørs i R-førerhuset er der læderindtræk og -rat, Premium førersæde med indbygget varme og ventilation, stort infotainmentsystem med 4x20 W musikanlæg samt integreret navigation, fuldautomatisk klimaanlæg med ekstra kabinevarmer med mere.- Jeg går mest op i, at grejet virker, og at det er praktisk. Ud over selve bilen gælder det for eksempel læssekamera og fjernbetjening af tippet. Hverken vognmanden eller jeg er ”Tivoli-typer”, der går op i gejl og klunkegardiner, så det passer os godt med fabriksudstyret, siger Klaus Christensen, der har kørt for Henrik Thomsen i ca. et år.











