Schweizisk transport-koncern kører elektrisk i franske lastbiler - i Frankrig

Onsdag 5. april 2023 kl: 10:35

En årlig reduktion på 730 tons CO2

Af: Redaktionen Kuehne+Nagel og Renault Trucks har forpligtet sig til at bidrage til globale mål for CO2-neutralitet med målsætninger i henhold til Science Based Targets (SBTi).Kuehne+Nagel vil derfor øge antallet af el-biler for at nå sine 2030-miljømål.- Vi har et omfattende stykgodsnetværk på 56 agenturer i Frankrig med mange korte og mellemlange ruter, der kan dækkes af elektriske køretøjer. Den miljømæssige omstilling er en udfordring, der vedrører os alle, og vi er stolte over, som en stor aktør i transportsektoren, at gøre vores del og hjælpe vores kunder med at reducere udledningen fra transport, sagde Xavier Léger, der er administrerende direktør for vejlogistik hos Kuehne+Nagel Frankrig.Selvom der er teknologiske udfordringer med at opnå grøn omstilling af fjerntransport har Kuehne+Nagel i dag omkring 60 lastbiler, der kører på HVO-biodiesel. Dermed kan emissionerne fra vejtransport reduceres med op til 83 procent ifølge det franske miljø- og energiledelsesagentur (ADEME).Renault Trucks, der er en del af AB Volvo, er i gang med en ændring af hele virksomheden, hvilket omfatter et skift til elektriske køretøjer. Her er målet, at 50 procent af salget i 2030 vil være elektriske køretøjer. Fra 2040 vil Renault Trucks udelukkende sælge fossilfri lastbiler.De 23 batterielektriske T Renault Trucks E-Tech D-lastbiler har ifølge konfigurationen en lastekapacitet på 18 eller 21 paller og er udstyret med fem 66 kWh batteripakker, der giver en rækkevidde på mindst 235 kilometer (end-of-life batteri garanti).De 23 elektriske lastbiler, som vil køre fra otte Kuehne+Nagel-anlæg i Frankrig, skal i gennemsnit køre 180 km om dagen, hvilket gør det muligt for Kuehne+Nagel at reducere sine CO2-emissioner med 730 ton om året.For øget sikkerhed for chauffører og trafikanter har Kuehne+Nagel valgt at udstyre hver elektrisk lastbil med to kameraer og fire sensorer.





Tekniske egenskaber for de 23 Renault Trucks D E-Tech til Kuehne+Nagel:

Totalvægt: 16 ton

Teknisk vægt 16.7 ton Nyttelast:

18-paller box/lift: 5,880 kg

21-paller box/lift: 5,560 kg

Akselafstand: Nyttelast:Akselafstand:

18-paller box/lift: 5,300 mm

21-paller box/lift: 5,600 mm Elektrisk motor med en samlet effekt på 185 kW (kontinuerlig effekt på 130 kW)

Maksimalt elektrisk motor moment: 425 Nm

To-trins gearkasser

Energilagring: 5 x 66kWh lithium-ion batterier = 330 kWh

Indbygget lader 22 kW (AC); hurtig-ladning kompatibel 150 kW (DC)

Aktuel rækkevidde: 235 km (end-of-life batteri garanti)









