Tysk tog- og busoperatør bestiller 60 brintelektriske busser

Søndag 2. april 2023 kl: 19:16

Om de brintelektriske busser fra Toyota og CaetanoBus



Fordobling af brintbusser



© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De brintelektriske busserne, hvis eneste udledning under kørslen er vand, har en rækkevidde på over 400 kilometer - og når energitanken er tom, tager det blot ni minutter at få ny energi på bussen til yderligere 400 kilometer.Toyota fremhæver derfor, at de brintelektriske busser er velegnet til kørsel over længere strækninger og i længere tid uden behov for længere pauser til at tanke eller lade.Deutsche Bahn har som mål at have fjernet CO2-udledningen fra alle mobilitetsprodukter og udfase den sidste dieselbus senest i 2038.De nye brintbusser vil blive tilføjet de tyske statsbaners busdivision, DB Regio Bus, og kommer forventeligt ud på vejene med de første passagerer i løbet af det næste år. Aftalen mellem Deutsche Bahn, Toyota og CaetanoBus er den hidtil største af sin slags i Europa, og busdivisionen, DB Regio Bus, er samtidig også den største busoperatør i Tyskland med over 470 millioner passager om året.-Brintbusser udleder ingen emissioner under kørslen og har en anden fordel, nemlig at de kan tankes op hurtigere, end man kan oplade rene elbusser. Med deres lange rækkevidde kan brintbusser erstatte eksisterende dieselkøretøjer særligt godt i landdistrikterne. Vi tager med de 60 bestilte brintbusser endnu et skridt mod et endegyldigt farvel til diesel, siger Evelyn Palla, der er bestyrelsesmedlem hos Deutsche Bahn’s division for regional transport.De brintelektriske busser er nulemissionsbusser, hvilket vi sige, at de ikke udleder nogen former for emissioner under kørslen. Den eneste udledning fra busserne er vand.Det officielle navn på de brintelektriske busserne er H2.City Gold. Brinttankene, der er placeret på taget af busserne, kan rumme 37,5 kg brint, hvilket giver en rækkevidde på over 400 km. Da det tager under ni minutter at tanke brintbusserne op, gør det dem særdeles velegnet til kørsel over længere strækninger og i længere tid uden behov for længere pauser til at tanke eller lade.De brintelektriske busser er standard lavgulvsbusser på 12 meter med tre døre og plads til op til 81 passagerer - heraf 34 siddende plus en kørestol og en barnevogn. De er udstyret med en Toyota-brændselscelle på 60 kW, en lithium-ion batteripakke på 44 kWh og en elmotor, der yder maksimale 180 kW svarende til 241 hestekræfter.Under kørslen ledes brint ind i brændselscellen, der producerer strøm, som forsyner elmotoren med den nødvendige mængde energi suppleret af strøm fra batteripakken ved behov. Samme batteripakke opsamler både overskydende strøm fra brændselscellen og den energi, der genereres, når brintbussen bremser og motorbremser.Med bestillingen på 60 nye brintbusser bliver antallet af kørende brintbusser fra Toyota og CaetanoBus i Europa fordoblet. I Tyskland vil der fremover køre 72 brintbusser, mens Madrid, Barcelona og Tarragona i Spanien lige nu samlet mønstrer 24 brintbusser i operation.Derudover kører der Toyota-brintbusser i både Portugal, Frankrig og i Danmark. I Danmark har passagerer siden januar i sidste år kunnet nyde den støjsvage og emissionsfrie kørsel med brintbus på linje 300S mellem Lyngby og Ishøj ved København.Udbredelsen af brintbusser er et led i Toyotas store fokus på at reducere CO2. Det sker hurtigst muligt og på mest optimal vis gennem et samspil af flere forskellige teknologier. Toyota udvikler derfor både batteriteknologi til hybrid, plug-in hybrid og fuldt elektriske køretøjer samt brintteknologi til biler, busser, lastbiler, tog, skibe og generatorer.