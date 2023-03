Vognmand i Aars har taget fire-akslet forvogn med kran i brug

Mandag 27. marts 2023 kl: 11:21

Af: Redaktionen Den nye Volvo FH500 med tripple-bogie er blevet forsynet med en Hiab X-HiPro 232 E-5 CD kran monteret på krankonsol til bagmonterering på et Volvo FH 500 8x2 trippel chassis med fuld luftaffjedring.Ud over monteringen har Sawo også stået for forstærkning af chassis'et, så det kan bære krankonsollen.Hiab X-HiPro 232-kranen er leveret med hydraulisk støttebensudtræk på 6,8 meter og med støttebenene fast nede. Støttebenene er styret fra kranens CombiDrive-radiostyring.