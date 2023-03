Operationens nye leder startede som speditørelev i Kolding for 17 år siden

Mandag 20. marts 2023 kl: 13:05

33-årige Nicolai Winter er Dachser Denmarks nye Operations Manager i Hvidovre.

Den bedste idé vinder

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Nicolai Winter har senest været Area Sales Manager hos PostNord i Stockholm, men han er et kendt navn i Dachser-koncernen, da han gik ind i logistikbranchen i 2006 hos Dacher i Kolding - først som afløser på terminalen, derefter som speditørelev. Efter elevtiden bragte tilfældighederne ham til Stockholm, hvor han i 2014 blev Operations Manager og senere overgik til Sales Manager for Dachser Swedens filial i den svenske hovedstad.- Jeg er meget glad for at have Nicolai om bord, siger Peter Hut, der er General Manager for Dachser Denmarks filial i Hvidovre.- Nicolai har erfaring fra næsten alle dele af Dachser. Han har et indgående kendskab til vores europæiske netværk for vejtransport og har været vant til at navigere i vores systemer, men han kender også arbejdsgangene. Jeg er sikker på, at med Nicolai ved roret for vores daglige drift vil vi fortsætte væksten og etablere vores Hvidovrefilial som en pionér inden for innovative og bæredygtige logistikløsninger, siger han videre.33-årige Nicolai Winter ser frem til udfordringen. Hans nye rolle er kendetegnet af et skift fra bopæl og arbejde i Stockholm i Sverige til København i Danmark.- Jeg har savnet at være Operations Manager. Der er fart på, man er involveret i det operationelle og analyserer for at finde de mange muligheder i filialen. Selvom jeg har siddet i sådan et job tidligere, er det en anden og større filial med flere medarbejdere, og det er en ledelsesudfordring, som jeg ser frem til, siger Nicolai Winter.Hvidovre er et geografisk knudepunkt for Dachsers nordiske netværk. Samtidig er det også her, Dachser's nordiske hovedkontor er placeret i samme bygning, og her er Nicolai Winters svenske erfaring en fordel.- Jeg ved, hvordan organisationen i Sverige fungerer - det skal vi bruge til at udvikle os sammen og udnytte vores nordiske linjebilers fulde potentiale. Samtidig skal vi udvikle vores ladeinfrastruktur her på matriklen, så vi kan optimere vores brug af elkøretøjer og øge både omsætning og indtjening, siger Nicolai Winter og fortsætter:- Jeg er den type leder, der foretrækker at forebygge problemerne i stedet for at være brandslukker. Jeg stoler 100 procent på, at mine kollegaer er der af én årsag. De er eksperter, der laver det, de er bedst til, og så skal jeg nok gøre det, jeg er bedst til - nemlig at skabe et samlet sprog, så vi føler, at vi udvikler os sammen som en gruppe. Kan jeg få alle dem omkring mig til at blomstre op og komme med de gode idéer, så er min indstilling, at den bedste idé vinder over både ledelse og politik internt.