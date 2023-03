Skraldemænd i København har nedlagt arbejdet

Mandag 20. marts 2023 kl: 12:18

Af: Redaktionen - ARC er løbet fra en aftale, og det handler ikke om løn, men om de arbejdsvilkår, som skraldemændene skal arbejde under i det fælleskommunale selskab, siger afdelingssekretær i 3F Kastrup, Mike Stirling.Skraldemændenes tillidsrepræsentanter har forhandlet med ARC om arbejdsvilkårene, men mangler endnu at få en aftale på plads med selskabet.ARC har inddraget KL og vil lade det arbejdsretlige system gøre sit arbejde.Ifølge 3F Fagbladet har skraldemændene nedlagt arbejdet i Indre by, Christianshavn, Amager, Tårnby, Dragør, Vesterbro, Østerbro, Nørrebro, Nordvest, Valby, Brønshøj, Husum og på Frederiksberg.