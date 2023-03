Amerikansk logistik-koncern udvider køle-lager på havnen i Aarhus

Mandag 20. marts 2023 kl: 10:10

Af: Redaktionen Lineage Logistics, der i Danmark har anlæg fordelt over det meste af landet, vil med udvidelsen af køle-faciliteterne i Aarhus imødekomme en stigende efterspørgsel. Anlægget, der udgør et vigtigt bindeled mellem det nordiske marked og resten af verden, har fået udvidet sin kapacitet til mere end det dobbelte, så der er plads til fremtidig udvidelse, så den stigende kundeefterspørgsel kan imødekommes.Lineage Logistics, der er en af verdens store udbydere af temperaturstyrede industrielle REIT- og logistikløsninger, oplyser, at udvidelsen giver 18.000 nye pallepladser, hvilket resulterer i alt 27.500 pallepladser med plads til yderligere udvidelse.Lineage Logistics tilbyder opbevaring af produkter på et centralt sted - eksempelvis import og eksport af fisk og skaldyr - og forbinder Grønland og Danmark med det globale marked. Anlægget i Aarhus er udstyret til at håndtere mange typer fødevarer, men har specialiseret sig i modtagelse, håndtering og eksport af fisk og skaldyr, svinekød og mejeriprodukter.- Aarhus er endnu en strategisk havneplacering, der kan fungere som gateway for Lineage's kunder til markeder i hele verden. Lineage fortsætter med at investere der, hvor vi mener, at vi kan give vores kunder den bedste end-to-end-logistikløsning. Vi er stolte over at åbne det udvidede varehus på Aarhus Havn, som er en vigtig forbindelse til Norden og en stærk partner i vores engagement i en mere effektiv forsyningskæde, siger Carsten Wolf, der er Regional Vice President, Nordics, hos Lineage Logistics.





Det udvidede anlæg er det eneste kølelager i Lineage-sammenhæng, der er placeret på en havn, hvilket giver kunderne adgang til et vigtigt indgangspunkt til det danske marked, idet en betydelig del af de danske forbrugsvarer kommer ind via havnen i Aarhus, og dansk eksport sendes via havnen til resten af verden. Aarhus Havn er den eneste havn i Danmark, hvor de største containerskibe kan lægge til kaj. Opgraderingen af anlægget og havneinfrastrukturen forbinder flere forsyningskæder og gør det muligt for Lineage's kunder at lade deres produkter blive i havnen, før de transporteres videre til deres endelige destination – hvilket sikrer varernes sikkerhed og reducerer transportomkostningerne.





- Jeg er utrolig glad for, at Lineage nu har valgt at øge sin investering i frysekapacitet markant på Aarhus Havn. Det er med til at understrege Aarhus Havn's position som et yderst vigtigt distributionsled i håndtering af fryse- og kølegods - ikke blot til Danmark, men til Norden, Europa og resten af verden. Jeg er sikker på, at vi i Aarhus fremover vil kunne øge andelen af anløb fra de arktiske stater og Norden til fordeling i resten af verden. Ved at satse på mere transport ad vandvejen understøtter vi bedst den grønne omstilling, siger Jacob Bundsgaard (S), der er borgmester i Aarhus og bestyrelsesformand for Aarhus Havn.





Anlægget er bygget med høj energieffektivitet og efter moderne standarder og er udstyret med Lineage's bedste køleopbevaringsløsninger, der hjælper kunderne med at optimere deres forsyningskæder med henblik på hastighed og effektivitet. Det udvidede anlæg i Aarhus tilbyder løsninger inden for tolddeklarering, havnelogistik, sortering, forarbejdning og produktion og forbinder kunderne med et stærkt og voksende netværk, hvilket betyder, at fødevarerne kan leveres med maksimal sikkerhed og effektivitet.





Aarhus er en del af Lineages netværk af over 400 køleanlæg på verdensplan. Lineage's kom ind på det danske marked i 2020 med overtagelsen af Lundsøe Køl og Frys A/S, Super Frost Sjælland ApS, Coldstar ApS og Claus Sørensen A/S, der har anlæg over hele landet.









