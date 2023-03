Opdaterede kørekortkrav og bedre håndhævelse af færdselsreglerne på tværs af grænserne skal øge trafiksikkerheden

Torsdag 16. marts 2023 kl: 12:58

Af: Redaktionen

Forslaget skal ses i lyset af, at godt 20.000 mennesker mistede livet på EU's veje sidste år. Størstedelen af de omkomne var fodgængere, cyklister og førere af scootere og motorcykler









De nye regler skal ifølge EU-Kommissionen forbedre sikkerheden for alle trafikanter og hjælpe EU med at nå "Vision Zero"-målet om nul døde i trafikulykker i EU inden 2050. Reglerne skal forberede bilisterne bedre på nulemissionskøretøjer og på kørsel på byveje sammen med cykler og andre tohjulede køretøjer og med mange fodgængere omkring.









Det vil også være muligt for unge at få kørselserfaring med en ledsager. Når de er fyldt 17 år vil unge mennesker kunne lære at køre og få et kørekort. Består man køreprøven som 17-årig, vil man kunne køre alene, når man fylder 18 år, og man vil kunne tage arbejde som erhvervschauffør. Dette vil bidrage til at afhjælpe den nuværende mangel på chauffører.





Moderniserede regler for kørekort skal gøre vejene sikrere og forenkle hverdagen

Forslaget om kørekort ændrer den eksisterende EU-lovgivning og er inspireret af bedste praksis, der i dag bruges i flere medlemsstater.





Et af hovedformålene med de nye regler vil være at forbedre trafiksikkerheden med foranstaltninger, der omfatter:

En prøvetid på mindst to år efter bestået køreprøve og en nultoleranceregel for spirituskørsel. Selv om unge førere kun udgør 8 procent af alle bilister, er førere under 30 år involveret i to ud af fem dødsulykker

Unge vil kunne tage deres køreprøve og påbegynde ledsaget kørsel med biler og lastbiler fra det fyldte 17. år for at samle kørselserfaring

Tilpasning af køretræning og køreprøver for bedre at forberede førerne på tilstedeværelsen af bløde trafikanter på vejene. Dette vil bidrage til at forbedre sikkerheden for fodgængere, cyklister og brugere af elscootere og elcykler, efterhånden som EU omstiller sig til mere bæredygtig mobilitet i byerne

En mere målrettet vurdering af helbredsmæssig egnethed under hensyntagen til fremskridt inden for medicinsk behandling af sygdomme såsom diabetes. Førerne vil også blive opfordret til at ajourføre deres kørefærdigheder og viden, så de kan holde trit med den teknologiske udvikling





For at forenkle anerkendelsen af kørekort mellem medlemsstaterne foreslår Kommissionen at indføre verdens første digitale kørekort. Det vil være meget lettere at erstatte, forny eller ombytte et kørekort, da alle procedurer vil være online. På samme måde vil det også være lettere for borgere fra tredjelande med sammenlignelige trafiksikkerhedsstandarder at ombytte deres kørekort til et EU-kørekort.





De opdaterede regler for køreprøver vil også tage hensyn til omstillingen til nulemissionskøretøjer. De vil eksempelvis omfatte vurderinger af den viden og de færdigheder, der er knyttet til avancerede køreassistentsystemer og andre automatiserede teknologier. Nye førere vil også blive undervist i, hvordan deres kørselsstil påvirker deres emissioner - eksempelvis timingen af gearskift. Endelig vil den tilladte vægt for køretøjer i klasse B, der bruger alternative brændstoffer, blive justeret, da nulemissionskøretøjer kan være tungere.





Effektiv håndhævelse af sikkerhedsrelaterede færdselsregler på tværs af grænserne

De nuværende EU-regler om grænseoverskridende håndhævelse har bidraget til at sikre, at ikkehjemmehørende lovovertrædere ikke kan gemme sig. Ifølge tal fra 2019 bliver ca. 40 procent af de grænseoverskridende lovovertrædelser alligevel ikke straffet, enten fordi lovovertræderen ikke kan identificeres, eller fordi bødeopkrævningen ikke håndhæves.









Det nye forslag fra EU-Kommissionen har til formål at afhjælpe disse forhold ved at give de retshåndhævende myndigheder mulighed for at få adgang til nationale kørekortregistre.









EU-Kommissionen foreslår også at styrke de etablerede nationale kontaktpunkters rolle, så de bedre kan samarbejde med de retshåndhævende myndigheder, når de efterforsker lovovertrædelser. Det vil afhjælpe de nuværende mangler ved samarbejdet mellem medlemsstaterne i forbindelse med efterforskning af lovovertrædelser.









Den nuværende lovgivning dækker nogle af de hyppigst forekommende og mest alvorlige overtrædelser såsom for høj hastighed og spirituskørsel. EU-Kommissionen foreslår at udvide anvendelsesområdet for færdselslovsovertrædelser til at omfatte:





Utilstrækkelig afstand til det forankørende køretøj

Farlig overhaling

Farlig parkering

Krydsning af én eller flere fuldt optrukne linjer

Modsat kørsel på ensrettet vej

Manglende respekt for reglerne om nødkorridorer

Kørsel med overbelastet køretøj





Ovenstående tilføjelser skal bidrage til at mindske strafunddragelse for sådanne overtrædelser og forbedre medlemsstaternes muligheder for at straffe lovovertrædere fra andre medlemsstater. Det vil også sikre ligebehandling af hjemmehørende og ikkehjemmehørende lovovertrædere.









Samtidig vil de ajourførte love værne om rettighederne for personer, der anklages for færdselsforseelser. Ikkehjemmehørende personer bevarer retten til effektive retsmidler og en retfærdig rettergang, til uskyldsformodningen og til forsvar. Disse rettigheder vil blive sikret gennem ensartet indhold og udstedelse af bødeforlæg - for eksempel muligheden for at kontrollere ægtheden af informationsbreve og standardkrav om, at oplysninger skal deles med formodede lovovertrædere.









En særlig IT-portal vil give borgerne let adgang til oplysninger om de gældende trafiksikkerhedsregler i de enkelte medlemsstater og i tide give dem mulighed for at betale eventuelle bøder direkte.









Reglerne vil også blive tilpasset de nye regler om beskyttelse af personoplysninger (GDPR og retshåndhævelsesdirektivet).





Frakendelse af kørekort skal gælde i hele EU og dermed sætte en stopper for strafunddragelse for alvorlige overtrædelser af færdselsloven

For at forhindre at færdselslovsovertrædere unddrager sig straf vil der blive indført et nyt system, der giver mulighed for EU-dækkende frakendelse af førerretten, når en medlemsstat træffer en sådan afgørelse på grund af en overtrædelse begået på dens område.









Det er af afgørende betydning for trafiksikkerheden, at færdselslovsovertrædere holdes ansvarlige i alle medlemsstater. I henhold til de nuværende regler kan en alvorlig overtrædelse, der medfører frakendelse af førerretten, imidlertid ikke håndhæves i hele EU, hvis føreren har begået overtrædelsen i en anden medlemsstat end den, der har udstedt kørekortet.









EU-Kommissionens forslag omfatter alvorlige færdselslovsovertrædelser såsom for høj hastighed, kørsel i påvirket tilstand og enhver færdselsforseelse som forårsager dødsfald eller alvorlig personskade.





her: Interesserede kan se forslaget fra EU-Kommissionen

















