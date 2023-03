Vognmandsvirksomhed har trukket udtrækstrailer hjem fra Hedensted

Onsdag 15. marts 2023 kl: 14:05

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Bund i 28 mm hårdttræsplanker

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

4.500 mm udtræk

3.700 mm repos

Galvaniseret magasin i venstre side med plads til 12 kæpstokke

Om Johannesen Kran & Maskintransport ApS:

Af: Redaktionen Om den nye korte tre-akslede Kel-Berg udtrækstrailer:Kel-Berg traileren er leveret med tre 11-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Tredie aksle er selvstyrende og med lift.Traileren, der har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Johannesen Kran & Maskintransport ApS blev etableret i 1931 og drives i dag af femte generation. I 1931 kom Johannes Johannesen til Hovedstaden fra Lolland og startede en marskandiserforretning. Senere drev han Havnerundfarten i Københavns Havn, inden han 31. oktober 1931 nedsatte sig som vognmand på Nørrebro med er par heste for bukken. Vognmandsfirmaet var en stor succes for Johannes Johannesen, og efterhånden blev vognparken motoriseret. Under 2. Verdenskrig overtog sønnen Erik Johannesen vognmandsfirmaet, og familien drev på dette tidspunkt en blandet vognmandsforretning.



Johannesen Kran & Maskintransport ApS har i dag en vognpark bestående af ca. 60 kranbiler, mobile tårnkraner og mobilkraner. Disse er fordelt på virksomhedens tre afdelinger i henholdsvis Hvidovre, Frederecia og Esbjerg.





