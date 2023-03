Politiet udskrev bøde på 224.000 kroner til chauffør og vognmand

Den nærmere kontrol viste, at chaufføren i mindst seks tilfælde havde kørt uden at have sat sit førerkort i takografen, at han havde afbrudt sit regulære ugehvil i mindst et tilfælde, at han fem gange havde haft for kort dagligt hvil, tre gange havde den samlede daglige køretid været for lang, og seks gange var der registreret køretid uden pause. Det mest alvorlige tilfælde var en overskridelse på 105 procent, hvilket svarede til en køretid på 9 timer og 16 minutter uden pause.





På baggrund af de mange overtrædelser holdt politiet lastbilen blev tilbage indtil tirsdag, hvor den polske vognmand indbetalte den samlede bøde for virksomhed og chauffør på i alt 224.000 kroner. Herefter blev chaufføren eskorteret på værksted til kalibrering af takografen, inden han fik lov til at fortsætte - med en betinget frakendelse af førerretten i bagagen.



Af: Redaktionen Politifolkene fra Tungvognscenter Syd vinkede vogntoget, der havde en østrigsk chauffør bag rattet, ind til kontrol, da de havde bemærket, da vogntoget virkede til at være længere end tilladt. Den efterfølgende kontrol viste, at vogntoget var for langt, og at der også var andre ting i vejen.Politiet kunne konstatere, at den østrigske chauffør var noget lemfældig i sin omgang med reglerne. Lastbilens takograf, der registrerer køre- og hviletider, var ikke kalibreret som foreskrevet, og den viste umiddelbart en masse fejlkoder, som gjorde det nødvendigt med en manuel kontrol af udskrifter fra takografen.