Varebil-leverandør støtter Årets Håndværker

Onsdag 15. marts 2023 kl: 11:03

Af: Redaktionen - Rigtig mange danske håndværkere har Iveco Daily som deres rullende base i hverdagen. Derfor var det også helt naturligt for os at indgå et partnerskab med Årets Håndværker, hvor vi får lov at være med til at fejre de bedste i branchen, siger Jeppe Heidemann, der er salgschef for Iveco-varevogne i Danmark.





Årets Håndværker bliver arrangeret af bygogbolig.dk.







