Kroghejset er monteret på lastbil med tripple bogie

Torsdag 9. marts 2023 kl: 15:41

Af: Redaktionen Kroghejset, der er monteret på den fire-akslede Scania med tripple-bogie og en akselafstand på 3.750 mm, er et Ultima 26S.61-kroghejs med byggehøjde på 290 mm. og kapacitet på 26 ton. Det er leveret med sekvenskontrol, ilgang og hurtigtip samt hydraulik i bagende for kørsel med påhængsvogn. Selve Scania'en er bygget op med heavy duty dæksel og alu-dørkplade i bagenden.Opbygningen er lakeret i L.M. Transport's røde og blå farver. Siderne er lukket til med værktøjskasse i venstre side og tanke i højre samt cyklistværn.L.M. Transport Ans A/S arbejder indenfor blandt andet entreprenørkørsel og asfalttransport.