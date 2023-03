Lastbiler bliver fornyet

Onsdag 8. marts 2023 kl: 20:25

Af: Redaktionen Ved at forlænge levetiden på en brugt lastbil eller reservedel reducerer Renault Trucks påvirkningen af ​​naturressourcerne med op til 80 procentI 2022 forlængede Renault Trucks levetiden på 345 køretøjer hos forskellige kunder ved at renovere dem i Used-lastbilcentret i Saint-Priest. Den første flåde af istandsatte køretøjer vil blive returneret i midten af ​​2023, hvilket vil sætte Renault Trucks i stand til at evaluere aktiviteten.I 2022 forlængede Renault Trucks levetiden på 345 køretøjer i kundernes flåder ved at renovere dem i Used-lastbilcentret i Saint-Priest. Den første flåde af istandsatte køretøjer vil blive returneret i midten af ​​2023, hvilket vil sætte Renault Trucks i stand til at evaluere denne aktivitet.Renault Trucks gav også nyt liv til 132 brugte lastbiler, som blev ombygget til nye anvendelser på produktionsanlægget i Bourg-en-Bresse. Renault Trucks forklarer det mindre antal ombyggede køretøjer i 2022 med en manglende tilgængelighed af køretøjer med et historisk lavt lagerniveau (1.001 enheder). Derudover beholder vognmændene deres lastbiler længere. Som en direkte konsekvens er Renault Trucks' leverancer af brugte køretøjer faldet med 25 i 2022 i forhold til året før.