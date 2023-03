Fransk lastbilproducent styrker energitransformationen med en solid fremgang

Torsdag 9. marts 2023 kl: 01:00

Vækst i Europa

Øget overgang til elektrisk mobilitet



XPO i Frankrig, som afgav en ordre på 100 elektriske lastbiler

Barcelona City, som købte 73 Renault Trucks elektriske lastbiler til affaldsindsamling og gaderengøring

Coca-Cola, som har 30 Renault Trucks elektriske lastbiler til last-mile-leveringer til kunder i Belgien

Sepur, som har sat 18 Renault Trucks E-Tech D Wide i drift til indsamling af husholdningsaffald i 13. distrikt i Paris.

El-lastbilerne hos Renault Trucks' kunder har kørt i alt 4 millioner kilometer





Tendensen mod flere elektriske lastbiler forventes at fortsætte i 2023, da Renault Trucks registrerede over 1.700 ordrer på elektriske lastbiler i 2022. I slutningen af ​​2023 vil der blive produceret ​​tunge el-lastbiler Renault Trucks E-Tech T til regional distribution og Renault Trucks E-Tech C til bygge- og anlægssektoren, på Bourg-en-Bresse-fabrikken i Frankrig.





​​Renault Trucks' fuldelektriske tunge lastbilmodelserie vil i 2023 markere et stort skridt mod dekarbonisering af vejgodstransport. Renault Trucks er i øjeblikket den eneste producent, der tilbyder elektrisk mobilitet fra 650 kg e-cargo cykler til 44 tons elektriske trækkere og entreprenørlastbiler.





De elektriske køretøjer er en del af det fulde økosystem for dekarbonisering af transport med tilpasset støtte til vognmænd: fra vurdering og analyse af behov til opfølgning samt implementering og drift.





Mål om CO2-neutralitet i 2040

Renault Trucks har forpligtet sig til at øge dekarboniseringen af sine aktiviteter for at hjælpe med at holde stigningen i den globale temperatur under 1,5 grader celcius ved udgangen af århundredet. Producentens mål, der er etableret som en del af Science Based Target-initiativet (SBTi), er baseret på videnskabelige data.





Fra 2040 og frem vil Renault Trucks udelukkende sælge lastbiler, der er 100 procent fossilfrie.





Om Renault Trucks:

Renault Trucks, der er fransk lastbilproducent, har leveret professionelle transportløsninger siden 1894, fra elektriske ladcykler og lette erhvervskøretøjer til tunge trækkere. Renault Trucks har forpligtet sig til energiomstilling og tilbyder brændstofeffektive køretøjer og et komplet udvalg af 100 procent elektriske lastbile med en øget levetid gennem en cirkulær økonomitilgang.





Renault Trucks er en del af Volvo-koncernen, der er en af verdens førende producenter af lastbiler, busser, entreprenørudstyr samt industri- og marinemotorer. Koncernen leverer desuden komplette finansierings- og serviceløsninger.

Nøgletal:

9.450 medarbejdere på verdensplan

4 produktionssteder i Frankrig

1.400 salgs- og servicepunkter på verdensplan.

58.967 solgte køretøjer i 2022

