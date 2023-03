CO2 er sendt ned, hvor det kom fra

Onsdag 8. marts 2023 kl: 22:01

Fakta om CCS - Carbon Capture and Storage:

Pilotprojektet Greensand er de første til at lagre CO2 i den danske undergrund. INEOS og Wintershall DEA står bag pilotprojektet

I begyndelsen af februar blev de første danske tilladelser til storskala CCS givet til INEOS, Wintershall DEA og Total

Danmark, Belgien og Flandern indgik sidste år den første aftale af sin slags om international transport af CO2

Næste brik i CCS-puslespillet er transportinfrastrukturen for CO2

Om GEUS:

GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

GEUS er en selvstændig og uafhængig forsknings- og rådgivningsinstitution i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

GEUS partner i Geocenter Danmark og tilknyttet Euro GeoSurveys

GEUS er geologisk datacenter og udfører undersøgelser, forskning, rådgivning og kortlægning i primært Danmark og Grønland

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen CO2-lagringen, der er en del af pilotprojektet, Greensand, som INEOS og Wintershall DEA, står bag, fandt sted langt ude i Nordsøen.- CO2-lagring i Danmark eksisterer ikke længere kun på papiret. Nu er processen en realitet, og det bringer os et godt skridt tættere på at nå klimamålene. For 50 år siden talte vi om gas og olie, når vi talte om Nordsøen. Men i dag kan jeg i stedet kalde det et spirende grønt erhvervseventyr og det er stort, sagde Lars Aagaard.Formand for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, deltog i dagens begivenhed via en videoforbindelse. Hun understregede, hvor meget det betyder for EU, at CO2 nu også lagres i Danmark.Den danske undergrund har ifølge GEUS, der er en selvstændig og uafhængig forsknings- og rådgivningsinstitution i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, samlet set et lagringspotentiale på op mod 22 milliarder ton CO2, hvilket svarer til mellem 500 og 1.000 års samlet dansk udledning på det nuværende niveau.