Transport af personbiler stoppede ved den polske grænse

Onsdag 8. marts 2023 kl: 10:55

Af: Redaktionen Ud over, at lasten af personbiler var tær pakket, kunne de polske myndigheder også konstatere, at den ikke leverede op til kravene om sikker transport. To biler var placeret på stativer, der ikke var fastgjort til sættevognens gulv, og båndene, der var brugt til at sikre lasten, var løse og beskadigede.





Dertil kom, at chaufføren havde overtrådt køre- og hviletidsreglerne. Både chauffør og transportør fik en bøde - derudover skulle chaufføren læsse de transporterede personbiler om til et mere passende transportmiddel, inden han fik lov til at køre videre.



© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.