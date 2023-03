Persontransportorganisation styrker sin kommunikationsindsats

Onsdag 8. marts 2023 kl: 10:19

Af: Redaktionen Kommunikationsmedarbejder Emma Welander Brændstrup (tv) sammen med kommunikations- og sektorchef, Jens Hvid Bang. (Foto: Dansk PersonTransport)Jens Hvid Bang har siden 1. oktober sidste år været ansat som sektorchef for turistsektoren i Dansk PersonTransport. Det arbejde fortsætter han med sideløbende med det nye arbejde med at styrke kommunikationsindsatsen. Derfor vil han fremover være kommunikations- og sektorchef i Dansk PersonTransport.Som kommunikationschef skal Jens Hvid Bang være med til at sætte Dansk PersonTransports mærkesager på dagsordenen, ligesom han skal være med til sætte fokus på persontransportens vigtige rolle i det danske samfund.Samtidig med udnævnelsen af Jens Hvid Bang, har Dansk PersonTransport udnævnt Emma Welander Brændstrup som kommunikationsmedarbejder. Emma Welander Brændstrup har hidtil været ansat som deltids-studentermedhjælper i Dansk PersonTransport, men vil fremover være fuldtidsmedarbejder i Dansk PersonTransports sekretariat.