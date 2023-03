Et område på Fredericia Havn bliver lukket af for offentligheden i weekenden

Onsdag 8. marts 2023 kl: 09:47

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Politidirektøren i Sydøstjyllands Politi har givet lov til, at der bliver oprettet et midlertidigt militære område ved Vestkajen i Fredericia Havn, hvor der vil være adgang forbudt for udenforstående.Området bliver tydeligt markeret med skilte, og der vil være kontrol med området i perioden.