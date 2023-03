EU lukker for CO2-udledningen fra nye biler og varevogne i 2035

Tirsdag 7. marts 2023 kl: 22:01

Af: Redaktionen Med den politiske opbakning fra EU-Parlamentet, hvor 340 stemte for, 279 stemte i mod, mens 21 hverken stemte for eller i imod, kommer vejtransporten skal bidrage mere til EU's mål om klimaneutralitet.Den nye lovgivning udstikker kursen mod nul, når det gælder CO2-udledninger for nye personbiler og lette erhvervskøretøjer i 2035 i form af et EU-flådedækkende mål om at reducere CO2-emissionerne fra nye biler og varevogne med 100 procent sammenlignet med 2021. De mellemliggende udledningsreduktionsmål for 2030 er fastsat til 55 procent for biler og 50 procent for varevogne.EU-Kommissionen vil senest i 2025 fremlægge en metode til vurdering og rapportering af data om CO2-udledninger i hele livscyklussen for biler og varevogne, der sælges på EU-markedet. Metode vil blive ledsaget af lovgivningsforslag, hvor det er relevant.Senest i december 2026 vil EU-Kommissionen overvåge forskellen mellem emissionsgrænseværdierne og data om det faktiske brændstof- og energiforbrug, rapportere om en metode til justering af fabrikanternes specifikke CO2-udledninger og foreslå passende opfølgende foranstaltninger. Fabrikanter, der er ansvarlige for små produktionsmængder i et kalenderår - 1.000-10.000 nye biler eller mellem 1.000 og 22.000 nye varevogne - kan få dispensation indtil udgangen af 2035. De, der registrerer færre end 1.000 nye køretøjer om året, vil fortsat være fritaget.Den nuværende incitamentsordning for nul- og lavudledningskøretøjer (ZLEV) belønner fabrikanter, der sælger flere af den slags køretøjer med emissioner fra nul til 50 g CO2/km - eksempelvis elkøretøjer og højt-ydende opladelige hybridbiler - med lavere CO2-udledningsreduktionsmål. Ordningen vil blive tilpasset til de forventede salgstendenser. Fra 2025 til 2029 er ZLEV-benchmarket fastsat til 25 procent for salg af nye biler og 17 procent for nye varevogne. Fra 2030 vil incitamentet blive fjernet.Hvert andet år fra og med udgangen af 2025 vil EU-Kommissionen offentliggøre en rapport, hvori fremskridtene hen imod udledningsfri vejtransport evalueres.Efter den endelige afstemning på plenarmødet i EU-Parlamentet skal teksten formelt godkendes af Ministerrådet, inden den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.