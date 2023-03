Dansk transport-koncern modtager 20 el-lastbiler fra svensk producent

Mandag 6. marts 2023 kl: 12:28

Af: Redaktionen 14 af de nye Volvo FM Electric vil blive indsat til transporter til og fra Volvo Trucks' monteringsfabrik for tunge lastbiler lige uden for Göteborg. Initiativet markerer et vigtigt skridt for Volvo Trucks i at nå sine bæredygtighedsmål - at have en 100 procent fossilfri forsyningskæde i 2040. Desuden indgår der også fossilfrit stål i fire af de 20 elektriske lastbiler, der nu leveres til DFDS.- Vi tror fuldt og fast på at gå forrest med et godt eksempel. At begynde at bruge emissionsfrie lastbiler ved transport af vores egne indgående varestrømme er en vigtig del af vores strategi for at skabe et bæredygtigt transportsystem i verdensklasse. Jeg er virkelig stolt over at have DFDS som partner på denne rejse, siger Roger Alm, der er President for Volvo Trucks.Udbredelsen af elektriske lastbiler med nul-emissionudstødning er en del af DFDS' ambition om at blive CO2-neutral i 2050.- At erstatte vores konventionelle diesellastbiler med alternativer som Volvo FM Electric vil medføre betydelige reduktioner i vores CO2-udledninger. Men denne indsats kræver meget mere end økonomiske investeringer. Det er vigtigt at arbejde med energileverandører og førende producenter som Volvo Trucks for at gøre vores klimaambitioner til virkelighed. Omstillingen kræver den rette infrastruktur og samarbejde på tværs af forskellige samfundsområder. Det kan ikke opnås ved at arbejde alene, siger Niklas Andersson, der er Executive Vice President og Head of Logistics Division hos DFDS.Siden Volvo Trucks begyndte produktionen af fuldelektriske lastbiler i 2019, har virksomheden solgt over 4.300 elektriske lastbiler i op mod 40 lande rundt om i verden. Volvo Trucks tilbyder i øjeblikket et bredt modeludvalg med serieproduktion af seks forskellige elektriske lastbilmodeller, der dækker en meget bred vifte af transportopgaver i og mellem byer. Volvo Trucks’ globale mål er, at 50 procent af alle de nye Volvo-lastbiler, der sælges i 2030, skal være elektriske.