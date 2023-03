Elektriske varebiler vinder markedsandele i EU

Mandag 6. marts 2023 kl: 11:07

Af: Redaktionen Ifølge De Danske Bilimportører faldt salget af dieselvarebiler med 21,9 procent i EU, hvor registreringerne endte på 1,1 millioner enheder, hvor de fire største markeder kunne melde om tilbagegang. Frankrig og Spanien gik begge tilbage med 23,5 procent, mens Italien og Tyskland gik tilbage med henholdsvis 19,4 og 17 procent.Når det gælder benzindrevne varebiler i EU, blev der i 2022 registreret 64.585 enheder, hvilket er en stigning på 9,2 procent sammenlignet med året før. Det betyder, at de benzindrevne varebilers markedsandel er steget, således de nu står for 5 procent af markedet. Ud af de fire hovedmarkeder, oplevede Tyskland en tilbagegang i forhold til de benzindrevne varebiler på 4,8 procent. Italien og Spanien oplevede fremgang med tocifret vækst på henholdsvis 57,1 og 25 procent, mens Frankrig havde en fremgang på 6 procent.I løbet af 2022 steg antallet af opladelige køretøjer med 42,5 procent, hvilket fik markedsandelen til at gå fra 3 procent til 5,3 procent. Alle de fire største markeder oplevede tocifret vækst - Spanien med 57,3 procent, Tyskland med 41,3 procent, Frankrig med 33,0 procent og Italien 20,5 procent.Varebiler med hybride drivliner kørte også frem fra 2021 til 2022 målt på markedsandele. Registreringerne steg i løbet af året med 23,9 procent, og kom dermed op på en andel på 2,5 procent af markedet for varebiler. Italien var med 54 procent af registreringerne det største marked i EU. Italien kunne samtidig også kunne præstere den største vækst i EU på 43,0 procent efterfulgt af Frankrig med 13,3 procent og Tyskland med 3,1 procent. I Spanien var der tale om en tilbagegang på 0,8 procent.Der har også været en tilbagegang i salget af varebiler med alternative brændstoffer på 28,7 procent. I EU blev der i 2022 registreret 15.221 enheder, hvilket udgjorde en markedsandel på 1,2 procent.- Varebilerne har været efter personbilerne i elektrificeringen, men inden for de kommende år kommer vi til at se et ryk med markant vækst i andelen af opladelige varebiler. Vejtransporten er central del af distributionen af varer i EU, så det er selvfølgelig rigtig positivt, at der også sker en udvikling i den grønne omstilling af varebilerne, siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør for De Danske Bilimportører.