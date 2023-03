Tysk transportkoncern køber østrigsk producerede el-lastbiler hos svensk virksomhed

Fredag 3. marts 2023 kl: 12:37

Af: Redaktionen Den østrigske producent, som tidligere var en del af MAN Truck & Bus og før det en selvstændig producent af lastbiler, er i dag igen en selvstændig enhed, som blandt andet skal producere Volta Trucks’ elektriske lastbiler - og i øvrigt stadig bygger special-køretøjer for MAN Truck & Bus.Steyr indgik en samarbejdsaftale med Volta Trucks i 2021 om at bygge elektriske lastbiler for det svenske selskab. Det er planen, at Steyr skal leverer 150 elektriske lastbiler til DB Schenker i løbet af 2023, når resultaterne fra feltprøverne er klar og blevet vurderet. år

- Den europæiske felttest af Volta Zero Trucks er en vigtig milepæl for os og for Volta Trucks. Feedback fra vores chauffører og transportører vil blive taget i betragtning ved serieproduktionen af den helelektriske Volta Zero. Med indsættelsen af de første 150 Volta Zero-serieproduktionskøretøjer vil vi være i stand til at levere emissionsfrit med over 330 e-lastbiler fra 7,5 tons til 19 tons totalvægt i 124 byer i 22 lande plus omkring 70 ladcykler, siger Cyrille Bonjean, der er Head of Land Transport hos DB Schenker Europe. Volta Zero Production Verification-prototypen, som repræsentanterne fra DB Schenker fik præsenteret, vil indgå i en af en flåde af testlastbiler, som skal indgå i et europæisk feltforsøg.









Feltprøvebilerne vil blive brugt i DB Schenker’s europæiske terminaler til at transportere varer fra distributionsknudepunkter til bycentre og byområder. Det er her, designet af de elektriske lastbiler fra Volta Trucks med et sikkerhedsfokuseret førerhus til at beskytte bløde trafikanter og den elektriske drivline, giver de største fordele.





DB Schenker og Volta Trucks gennemførte den første on-road-test af den helelektriske Volta Zero Design Verification-prototype i Paris i september sidste år. Denne test var en del af en ingeniørudviklingsfase, hvor bilen kørte uden last. I den næste testfase vil DB Schenker bruge Volta Zero i rigtige distributionsmiljøer med fuld nyttelast. DB Schenker vil bruge testkøretøjerne i 18 forskellige byer i Europa og Skandinavien - eksempelvis Frankrig, Tyskland, Spanien, Italien, Holland, Sverige og Norge.



