Nordisk busoperatør har fået ny direktør i Danmark

Torsdag 2. marts 2023 kl: 13:42

Om Nobina:

Nobina er med 13.000 medarbejdere i fire lande Nordens største virksomhed inden for kollektiv transport

Nobina har aktiviteter i Sverige, Norge, Danmark og Finland og havde i 2021/2022 en omsætning på knap 13 milliarder svenske kroner

På det svenske og danske marked tilbyder Nobina også persontransporttjenester under varemærket Samtrans Göteborgs Buss, Telepass og Ørslev

Af: Redaktionen Bram Lauwers, der har været 22 år hos Nobina - senest som forretningsområdechef hos Nobina Sverige med en delt rolle som forretningsområdechef for Nobina i Skåne, Halland og Danmark - er nu trådt ind i rollen som administrerende direktør for Nobina Danmark med strategisk og operativ erfaring inden for den kollektive trafik.- Jeg er glad for nu at kunne byde Bram Lauwers velkommen i rollen som administrerende direktør for Nobina Danmark. Med sin indgående viden om den kollektive trafik, sit engagement i Nobina og sin ledelseserfaring kan han nu med fuld kraft fortsætte denne indsats sammen med den danske organisation, siger Henrik Dagnäs, der er administrerende direktør og koncernchef hos Nobina.Bram Lauwers, som i det seneste år har lært den danske forretning, teamet og den kollektive trafik at kende i dybden, fremhæver, at han er både glad for og stolt over mulighed en for at kunne fortsætte udvikling af både virksomheden og markedet.- Det er en spændende mulighed for mig og det danske team, siger han.