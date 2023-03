Danmark er vært for stor international skibsfartskonference

Torsdag 2. marts 2023 kl: 13:11

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Til juli tager de 175 medlemslande af FN’s Søfartsorganisations, IMO, hul på de afsluttende forhandlinger om skibsfartens klimastrategi. Her skal det besluttes, hvad målet skal være for skibsfartens drivhusgasudledninger.Derfor har Danmark samlet deltagere fra en række toneangivende søfartslande til en konference, hvor man skal drøfte udfordringer og løsninger med henblik på at understøtte og fremme mulighederne for, at de kommende forhandlinger i IMO fører til et ambitiøst resultat.- Skibsfart er en dansk styrkeposition, og den grønne omstilling af skibsfarten er en vigtig prioritet for regeringen. Heldigvis går danske rederier allerede forrest for at reducere udledningen af drivhusgasser, men vi skal sikre at alle lande, også de dårligt stillede, er klar til at støtte op om den grønne omstilling af skibsfarten, siger erhvervsminister Morten Bødskov (S) og fortsætter:- Helt konkret er der behov for, at alternative brændstoffer og nye teknologier bliver konkurrencedygtige og bredt tilgængelige. Det forudsætter ambitiøs global regulering i FN’s Søfartsorganisation, IMO. Jeg ser derfor frem til at få sat gang i dagens konference og håber, at den kan inspirere og bidrage til at skabe momentum for et ambitiøs resultat, når landene i IMO sætter sig ved forhandlingsbordet til sommer i London.Bo Cerup-Simonsen, der er administrerende direktør i Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, siger i forbindelse med konferencen, at det er et afgørende og historisk øjeblik for den globale skibsfart og IMO.- Vi oplever en foruroligende og accelererende klimakrise, og derfor er det absolut nødvendigt, at den maritime industri går sammen om at etablere en fælles kurs, der sikrer en CO2-neutral skibsfart inden 2050. Som forskningscenter samarbejder vi med nogle af verdens førende virksomheder på tværs af den maritime industri, og vi oplever en parathed og ikke mindst vilje til at accelerere omstillingen – men vi har brug for, at medlemslandene i IMO er med os på denne rejse, siger Bo Cerup-Simonsen og fortsætter:- Der er ingen tid at spilde. Vi har mere end nogensinde brug for en ambitiøs aftale til sommer.Hos de danske rederiers interesseorganisation, Danske Rederier, siger administrerende direktør, Anne H. Steffensen, at der er blevet talt om den grønne omstilling af skibsfarten i lang tid.- Nu er det tid til at handle. Vi skal sikre, at den nye drivhusgasstrategi støtter dem i branchen, der går forrest, i deres bestræbelser på at skubbe industrien mod klimaneutralitet. Ikke kun fordi det er det rigtige at gøre, men også fordi der er masser af vækst- og forretningsmuligheder i den grønne omstilling af skibsfarten, siger hun.Der deltager 18 forskellige lande til konferencen. Erhvervsminister, Morten Bødskov, afslutter konferencen med en tale fredag.