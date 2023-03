Fordækket på en lastbil sprang - flere bilister fik klip for deres nysgerrighed

Torsdag 2. marts 2023 kl: 13:01

Af: Redaktionen Polotiet på Midt- Og Vestsjælland oplyser, at lastbilchaufføren slap uskadt fra uheldet, men at motorvejen måtte spærres i nødsporet og første vognbane for at give plads til bjærgningen af lastbilen og sandet. En skiltevogn blev sat op og tilkørsel 34 Herfølge blev afspærret, så trafikken forbi uheldsstedet ikke blev belastet yderligere.Politiets indsatsleder oplevede farlige situationer på motorvejen i vestlig retning, da flere bilister filmede uheldsstedet, da de kørte forbi. Det skabte opbremsninger og risiko for flere uheld.Flere betjente fra færdselsafdelingen lavede derfor en målrettet indsats mod bilister, som anvendte håndholdt mobiltelefon forbi uheldsstedet. På en time blev det til 12 bøder til bilister, som enten havde taget foto/video af uheldsstedet eller som i øvrigt havde anvendt håndholdt mobiltelefon.Bøderne var på 1.500 kroner plus 500 kroner til Offerfonden. Bilisterne fik desuden et klip kørekortet.For en af bilisterne betød det, at han fik sit tredje klip, så det kan koste ham en betinget frakendelse af førerretten.Klokken 19.00 var lastbilen flyttet væk fra grøften ved motorvejen.